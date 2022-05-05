Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre Nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 34,46 olacak.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre Nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 34,46 olacak.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 7,25, yıllık bazda yüzde 69,97 yükseldi.

Böylece yurttaşın 1000 lira olan kirası eğer zam dönemiyse 1.344,6 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.689,2 liraya yükselecek. .