Max Keiser’dan önemli Bitcoin, Altcoin ve Altın değerlendirmesi

Keiser Report adlı programın sunucusu olan Max Keiser, Kitco News’in sunucusu David Lin ile yaptığı röportajda Bitcoin, kripto para birimleri, altın ve geleneksel para birimleri hakkında görüşlerini bildirdi.

Keiser Report adlı programın sunucusu olan Max Keiser, Kitco News'in sunucusu David Lin ile yaptığı röportajda Bitcoin, kripto para birimleri, altın ve geleneksel para birimleri hakkında görüşlerini bildirdi.

Bitcoin ve Altın

Keiser'ın açıklamalarına göre Bitcoin için “en yüksek fiyat” diye bir kavram yok. Çünkü arzı sınırlı. Ama geleneksel para birimlerinin herhangi bir arz sınırı yok. Ayrıca Keiser'a göre geleneksel para birimleri sadece devletler öyle istediği için bir değere sahip ve dolayısıyla içsel bir değerleri bulunmuyor.

‘Bitcoinhaber.net'in haberine göre, Keiser yaptığı açıklamalarda, “Bitcoin'i geleneksel para birimi cinsinden fiyatlandıracaksınız fiyat sonsuz olur. Çünkü geleneksel parada dip ve Bitcoin'de tavan yok. BTC'yi altın ons olarak fiyatlandırırsanız, bu BTC'yi fiyatlandırmanın daha geçerli bir yolu olur. Bir ons altının döviz kurunun Bitcoin için tam olarak ne olduğundan emin değilim. Ama her ne ise, onu yüzle çarpabilirsin ve biz de o rakama gidiyoruz.” sözlerini kullandı.

Altcoin Yorumları

Kendisini bir Bitcoin maksimalisti olarak değerlendiren Keiser, altcoin'ler konusunda neden olumsuz düşündüğünü de açıkladı. Kesire yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin 2009'da bulunduğunda mutlak kıt bir dijital emtiaydı ve nakit akışı beklentisi yoktu. Bitcoin'den sonra gelen her şey aslında Bitcoin gibi olduklarını söylüyor, ancak ortaya çıkma şekli nedeniyle bir nakit akışı beklentisi var. Bu nedenle, altcoin'ler bir menkul kıymettir ve SEC, var olan her altcoin'i kapatma hakkına sahiptir. Tüm altcoinler sadece kayıt dışı menkul kıymet satışlarıdır.”

ETH Fiyat Beklentileri

Birçok kripto para uzmanı son zamanlarda ETH'da artış beklediklerini dile getiriyor ancak görünüşe göre Keiser böyle düşünmüyor.

Keiser konuyla ilgili olarak, “Ethereum merkezi bir çöp, işlemleri geçmişte birçok kez olduğu gibi geri alınabilir. Piyasaya düşen ve fiyat keşfini bozan devasa bir ön madenciliği var. Denetim açısından büyük sorunları var. Kimse ne kadar Ethereum olduğunu bilmiyor. Dünyada kimse sayının ne olduğunu bilmiyor.” sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.