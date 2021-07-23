MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) pandemi sürecinde 100 milyon liralık kripto para hesabına bloke koyduğu belitildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) pandemi sürecinde 100 milyon liralık kripto para hesabına bloke koyduğu belitildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre MASAK, terör finansmanında kullanıldığını belirlediği kripto paralardan bir kısmının Amerika'daki borsalara gönderilmeye çalışıldığını belirledi. 100 milyon liralık kripto para bloke koyan MASAK, bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.

Söz konusu rehberle kripto varlık hizmet sağlayıcıları, banka, sigorta, noter gibi kuruluşlarla aynı yükümlülükler altına alındı. Habere göre bu düzenlemeyle FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.