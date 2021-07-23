DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı
RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fonlanmasıyla ilgili açıklama
Sarıgül: Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı tedbir alınmalı
Bir il kırmızıya döndü; uyarı geldi
Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı
Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu
Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi!
Rusya Merkez Bankası faizi artırdı
Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Okullar ne zaman kapanacak?
MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu
Bahçeli'nin Danışmanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Hadsiz Habertürk haddini bilmelidir
İran’daki su kesintilerine tepki protestolarında kan döküldü
Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

TIMETURK / EKONOMİ / MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) pandemi sürecinde 100 milyon liralık kripto para hesabına bloke koyduğu belitildi.

2 Saat Önce
2021-07-23 15:13:52
MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) pandemi sürecinde 100 milyon liralık kripto para hesabına bloke koyduğu belitildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre MASAK, terör finansmanında kullanıldığını belirlediği kripto paralardan bir kısmının Amerika'daki borsalara gönderilmeye çalışıldığını belirledi. 100 milyon liralık kripto para bloke koyan MASAK, bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.

Söz konusu rehberle kripto varlık hizmet sağlayıcıları, banka, sigorta, noter gibi kuruluşlarla aynı yükümlülükler altına alındı. Habere göre bu düzenlemeyle FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş