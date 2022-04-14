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TIMETURK / EKONOMİ / Mas Grup Yılın Otomotiv Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan aldı

Mas Grup Yılın Otomotiv Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan aldı

Lüks araç segmentinde adından başarıyla söz ettiren Mas Grup Otomotiv, Ankara’ya Değer Katanlar Ödülleri’nde Yılın Otomotiv Firması ödülüne layık görüldü.

47 Dakika Önce
2022-04-14 16:35:58
Mas Grup Yılın Otomotiv Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Mas Grup otomotiv adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat ARSLAN aldı. Murat ARSLAN yaptığı teşekkür konuşmasında ödülü ailesi ve çalışma arkadaşları adına aldığını belirterek jüri üyelerine de teşekkürlerini iletti.

PREMIUM ARAÇ MARKALARINI BAŞKENTE TAŞIYOR

Dünyaca ünlü otomobil markalarını bir arada buluşturan zengin araç portföyü ile premium araç tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden olan MAS Grup Otomotiv, araç alım-satım-konsinye faaliyetlerinin yanında lüks araç ve filo kiralama hizmetlerindeki üstün başarısıyla da sektörünün lider markaları arasında yer almaktadır.

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