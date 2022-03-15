Mart sigara zammı | Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara kaç TLoldu?

Mart sigara zammı | Sigaraya yapılan zam gündeme bomba gibi düştü. Her üründe olduğu gibi sigara zammı da bekleniyordu. Peki ama hangi sigara kaç TL oldu? Güncel sigara fiyatlarında son durum ne? İşte merak edilen sigara fiyatları...

Sigaraya yapılan zam gündeme bomba gibi düştü. Her üründe olduğu gibi sigara zammı da bekleniyordu. Peki ama hangi sigara kaç TL oldu? Güncel sigara fiyatlarında son durum ne? İşte merak edilen sigara fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatlarına ÖTV zammından sonra yeni bir zam geldi. Mart ayının ortasında yapılan zam, sigara fiyatlarında ortalama 2 tl fiyat artışına neden oldu. Güncel fiyat listesini aşağıdan görebilirsiniz.

Sigaranın içeriğinde neler var?

Sigara ve sigara dumanı, katran, karbonmonoksit ve nikotine ek olarak amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit ve metan gibi son derece zehirli olan 4.000'den fazla kimyasal madde içerir.

Dumanın %5'ini oluşturan parçacık fazda ise 3.500 farklı bileşen bulunmaktadır.

PHILIP MORRIS GRUBU SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO GRUBU SİGARA FİYATLARI

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI GRUBU SİGARA FİYATLARI