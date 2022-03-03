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TIMETURK / EKONOMİ / Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

19 Dakika Önce
2022-03-03 10:22:01
Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Mart ayı kira zammı örnek hesaplaması;

Mevcut Kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: Yüzde 25,98

Zam Bedeli: 259,80 TL

Zam kira bedeli: 1.259,80 TL .

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