Mart 2022 konut satış rakamları | Mart ayında İstanbul'da kaç tane konut (ev) satıldı? Mart'ta kredi ile kaç ev alındı? TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre Mart 2022'de satılan konut satış rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı.

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de Mart ayında kaç adet konut satışı yapıldının verileri paylaşıldı. Türkiye'de son yıllarda konut fiyatlarında hızlı bir artış göze çarpıyor. Vatandaşlar ev fiyatlarının artmasından şikayet ederken yüksek banka faizleri nedeniyle de kredilere yanaşamaz hale geldiler. Mart ayında konut satışı rakamları ise herkesi şaşırttı. Sektör temsilcileri azalan arza ve artan fiyatlara rağmen satışlardaki yükselişin gayrimenkulün cazip yatırım aracı olduğunu gösterdiği görüşünde birleşiyor.

Mart 2022 konut satış rakamları

TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre Türkiye genelinde martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 134 bin 170'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı.

Mart ayında İstanbul'da kaç tane konut (ev) satıldı?

Mart 2022'de 134 bin 170 konut el değiştirdi. Martta 23 bin 974 adetle İstanbul zirvede yer alırken, megakentin toplam satışlardan aldığı pay yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. İstanbul'u 12 bin 609 adetle Ankara, 8 bin 51 ile İzmir takip etti. Ocak-mart dönemi satışlar ise yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 adede yükseldi.

Mart ayında kaç tane sıfır ev (konut) satıldı?

İlk el konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 oldu.

Mart ayında kaç tane ikinci el ev (konut) satıldı?

Martta ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,4 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 225 bin 626'yı buldu.

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