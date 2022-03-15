Market raflarında olmayan 48 ton şeker depoda bulundu

Mersin'de bir zincir marketin deposundaki denetimde, 48 ton toz şeker bulundu. Raflarında şeker bulunmayan market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Akdeniz ilçesinde Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri stokçuluğa karşı ortak denetim düzenledi.

Ekiplerin, bir zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanların da bir süredir toz şeker gelmediğini beyanı üzerine marketin ana deposuna baskın yapıldı.

Kontrollerde depoda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilo toz şeker bulundu. Market hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı. DHA .