Market rafına uzanırken amacınız ne?

Besinlerimizi, yani gıdalarımızı, alırken ürün ve yiyecek bazında çok iyi analizler ve çıkarımlarda bulunmalıyız. Market raflarına uzanırken neye el attığımızın da farkında olmamız şart.

Özellikle pandemi sürecinde bulunduğumuz bu zaman diliminde bağışıklık sistemimizi iyi tutmamız gerekirken yiyip içtiklerimizin besin değeri hakkında da fikir sahibi olmamız kaçınılmaz.

Bu bağlama besinlerimizi yani gıdalarımızı alırken ürün ve yiyecek bazında çok iyi analizler ve çıkarımlarda bulunmalıyız.

Peki besin değeri ve kaliteli bir gıda için hangi koşulların sağlanması gerekiyor?

İşte bu noktada pratik çözümlerden bazıları:

Porsiyon hesabı yapıyorsanız​

Yiyip içtiklerinizin miktarını dengede tutmanız açısı​ndan aldığınız paketli ürünün porsiyonu hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Uğradığınız bir bir paket yağ ya da makarna aldığınızda arkasını çevirdiğiniz zaman besin değerlerinin bulunduğunu fark etmişsinizdir. Besin değerleri hakkında bir cetvel bulunur. Bu tablodaki değerler genellikle belli bir gramaj üzerinden verilir.Ürünün hangi besin grubundan ne kadar içerdiğini anlamanız için paketin üstünde yazan tam gramaja bakmanız gerekirken ne yiyip içtiğinizin de farkında olursunuz.

Kalori hesabı​

Kalori kontrolü yapmak, dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarından. Yediğimiz yiyeceklerin içeriği kalori miktarını bildiğimizde çok daha bilinçli şekilde beslenebilmekteyiz. Piyasada bulunan paketli ürünlerin, yine gramajlarına göre ne kadar kalori içerdiğini paketin arkasındaki tablodaki değerleri okuyarak fikir edinebilmemiz mümkün. Özellikle kalori takibi beslenme tarzınızın et etkileyici ögelerindendir. Yürürken ve koşarken dahi kalori hesabı yaptığımıza göre kalori bilgisi daha bir önemli.

Yağ-Tuz ve şeker oranları

Vücudumuza gereğinden fazla tuz, yağ ve şeker yüklemek bazı sorunları tetikliyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için aldığınız ürünlerin besin tablosunda yazan tuz, yağ ve şeker oranlarına dikkat etmeliyiz. Fazla miktarda şeker içeren gıdaları gün içinde sık sık tüketmek kanınızdaki insülin hormonunun aşırı derecede salgılanmasına veya damarların tahribatına yol açabilir. Aynı durum yağ ve tuz için de geçerli.Aldığınız ürünün etiketindeki rafine şeker, yarı beyaz şeker, invert şeker grubu, glukoz şurubu, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu, susuz dekstroz veya ham kamış şekeri gibi ibareler de ürünün şeker içerdiği göstermektedir.

Glüten ve Laktoz dengesi​

Herkes her yiyeceği tüketemez. Belli gıdalara karşı alarjik durum gösterenler bulunabiliyor. Buğdayda bulunan glüten ya da süt ve süt ürünlerinde bulunan laktozda olduğu gibi bazı kişilerde çeşitli hassasiyetlere yol açabilir. Bu durum da ister istemez sindirim sorunlarına yol açmakta.Eğer bu maddelere karşı hassasiyetiniz varsa ürünlerinde bu ürünlerin içerip içermediğine dair ibarelere özellikle dikkat etmeniz gerekmekte.

Lifli gıdalara yaklaşım​

Lifler; gıdaların kolay sindirilmesi ve bizi uzun süre tok hissetmeye yardımcı olmaları açısından beslenmemizde çok önemli bir yere sahip. Bisküvi gibi tahıllı gıdaların ne kadar lif içerdiğini inceleyebilir, lif açısından zengin beslenmenize katkıda bulunabilirsiniz. Lifli gıdalarda olduğu gibi vücudun temel ihtiyaçlarından ziyade damak zevkinize göre almayı düşündüğünüz yiyecekleri alırken mutlak surette etiketlerine, kalori, yağ ve tuz oranlarına hatta menşeine daha bakmanız bilinçli bir tüketici olarak sağlığınızı da birebir etkilemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.