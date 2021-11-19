Marka, bir işletmenin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan en önemli özelliğidir. Marka ile işletmenin sunduğu ürünün ya da hizmetin geniş kitlelere tanıtılabilmesi mümkün olur. Tüketiciler günümüzde ürün ya da hizmet tercihi yaparken marka üzerinden seçime gider.

İşletmeleri faaliyet gösterilen alanda en iyi ve doğru şekilde temsil eden, görünür yapan ve tüketicilerin tercihleri konusunda önemli bir etkiye sahip olan marka tescili konusuna işletmeler büyük önem vermektedir. Marka tescili ile işletmelerin marka hakları daha iyi korunur ve kopyalamanın önüne geçilir.

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir işletmenin varlığını temsil eder ve tüketiciye en kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Bundan ötürü marka tescili, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. İşletmenin en değerli özelliği olması nedeniyle markanın korunması gerekir ve tüm haklar yasal olarak garanti altına alınmalıdır. Marka tescili bu noktada devreye girerek hak sahibini korur. Marka tescili sayesinde üstünde kafa yorulmuş, araştırma yapılmış ve sonuç olarak kamuoyuna duyurulmuş markanın başkaları tarafından kullanılması engellenir. Ayrıca marka tescili ile işletmenin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için en baştan önlem alınır.

Marka Tescilinin Avantajları?

Hukuki olarak bir koruma sağlar.

Tescil edilmiş olan markanın rekabet gücü ve itibarı artar.

Marka tescili “com.tr” uzantısına sahip alan adı almanızı sağlar.

Marka tesciliyle bazı devlet teşviklerinden yararlanılabilir.

TSE, CE gibi kalite belgelerini alabilmek için zorunludur.

Taklit ürünlerin dış ticaretinin engellenmesi için gümrüklere başvuru yapabilmeye olanak tanır.

Yurt dışı tescil işlemleri için tescil süreci kolaylaşır.

Bir bedel karşılığında devredilebilmesi mümkün olur ve kullanım lisansı verebilmeyi sağlar.

İşletmenin markasının benzeri veya aynısının bir başkası tarafından kullanılabilmesini önler.

Marka Tescilinin Önemi

Yasalarla koruma altına alınan tescilli marka ile kurumun varlığına ve imajına yönelik olan zararlar, meydana gelmeden engellenir. Markaların başkaları tarafından taklit edilebilmesi mümkündür. Böyle bir durumda marka sahibi zarar görecektir. Bu zarar, yalnızca işletmenin imajını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda gelir kaybına da neden olabilir.

Geçmişte markasını tescil ettirmeyen çok sayıda şirket yıkıcı zararlar görmüştür. Eğer tescil yaptırmazsanız markanız üzerinde bir başkası hak iddia edebilir. Koruması olmayan, yani tescili yapılmayan bir marka için hak iddia edemezsiniz. Ayrıca markanın elden gitmesinin yanı sıra yaptırıma da maruz kalabilirsiniz. Yasal olarak hiçbir iddiada bulunulamaması nedeniyle çok zor durumlarla karşılaşılabilir.

Marka Tescili Öncesinde Sorgulama

İşletmenin türettiği isim, slogan, şekil, sayı ve kişi isimleri o markaya özeldir. Markanın doğru bir şekilde tescil edilmesi için hizmet sunulan meslek veya üretilen malların sınıfının doğru seçilmesi gerekir. Yanlış sınıf seçimi, tescil işlemini geçersiz kılar ve markanın haklarının ihlal edilebilmesine yol açar. Doğru marka sınıflandırması ile tescil öncesinde marka sorgulama işlemi yapılır.

Marka Tescil Başvuru Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu ile markanızın tüm haklarını tehlikelerden koruyabilmek için Destek Patent yanınızda. Müracaat işlemi, yasal süreç yönetimi, marka ve patent araştırma analizi gibi markanın ticari bir değere dönüşümü için her aşamada Destek Patent, işletmelerin haklarının takibi ve korunması için hizmetler verir.

Marka Tescili Fiyatları

Marka tescil sürecine bağlı olan ve bu süreçle ilişkisi olan çok farklı işlemler bulunur. Örnek vermek gerekirse marka tescilinin yanı sıra patent başvurusu, üretilen tasarımların piyasaya sunulmadan önce tescili gibi farklı hizmetler verilir. Alan adı alım işlemi, koruma hizmetleri gibi farklı konularda Destek Patent, farklı hizmetler sağlar. Bu nedenle yapılan işleme göre farklı bir fiyatlandırma söz konusudur.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.