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Marka nasıl korunur?

Avukat Feride Hilal İmal, marka tescili ve marka taklidine ilişkin “Kendi markamı oluşturdum. Nasıl korurum? Başkalarının kullanmasını nasıl engellerim?” şeklinde sık sorulan soruları cevaplandırdı

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09.06.2021 18:44:13
Marka nasıl korunur?

Marka nasıl korunur?

Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz.

Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır.

Marka hakkına tecavüz

Marka hakkına tecavüz özetle; birine ait olan markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılması durumudur.

Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır.

Maddi ve manevi tazminat

Marka hakkına tecavüz edilen kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere gerek hukuk gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir.

Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi ve manevi tazminat talepleri de dava yolu ile talep edilebilecektir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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