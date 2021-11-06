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Manavgat 'Altın Susamı'na Japonya'dan yoğun ilgi

Osmanlı döneminde tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, yurt içinin yanı sıra Japonya'dan da talep görüyor.

2 Saat Önce
2021-11-06 18:46:42
Manavgat 'Altın Susamı'na Japonya'dan yoğun ilgi

Osmanlı döneminde tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, yurt içinin yanı sıra Japonya'dan da talep görüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetişen ve Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaretli ürün olarak "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen susamda hasat dönemi devam ediyor.

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Mayıs ve haziranda buğday hasadının ardından ekilen susam, özenle sulanıyor, bakımı yapılıyor ve eylül-ekim aylarında toplanıyor. Yaklaşık iki hafta desteler halinde yerde bekletilen ürün, daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak tomurcuklarından dökülen susam, belli ölçülerdeki eleklerden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Susam, fabrikalarda işlendikten sonra yağ, tahin ve tahin helvasına dönüştürülüyor veya paketlenerek satışa sunuluyor.

Türkiye'deki üretimin yüzde 20'sini Manavgat karşılıyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ( MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AA muhabirine, Antalya'da 54 bin dekar alana ekilen susamdan yaklaşık 4 bin 500 ton rekolte elde edildiğini söyledi. Bu susamın büyük bir bölümünün Manavgat'ta yetiştirildiğini aktaran Güngör, ilçede 45 bin dekar alandan 3 bin 800 ton ürün elde edildiğini dile getirdi. Güngör, Türkiye'de üretilen susamın yüzde 23,6'sının Antalya'dan, Antalya'da üretilen susamın da yaklaşık yüzde 85'inin, Manavgat'tan karşılandığını kaydetti.

"Japonya'dan büyük ilgi görüyor"

Manavgat susamının yurt dışından da alıcı bulduğunu vurgulayan Güngör, "Japonya'ya yaklaşık 1500 ton civarında Manavgat Altın Susamı ihraç ediliyor ve yiyecek sektörü başta olmak üzere ilaç sanayinde ve kozmetikte kullanılıyor." dedi. Güngör, Osmanlı sarayının susam ve tahinini üreten, bugün de Türkiye'nin en önemli susam üreten merkezlerinden biri olan ilçenin hak ettiği coğrafi işareti aldığını kaydetti.

Yağ oranı diğerlerine göre yüksek

İlçede yetişen susamın tat bakımından diğerlerine göre farklı olduğunu anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Manavgat Altın Susamı, aroması ve yağıyla diğer susamlardan farklıdır. Manavgat'ın mikro klima özelliğinden ve toprağının verimliliğinden kaynaklı Altın Susamı'nın hem aroması hem de yağ oranı daha yüksektir. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bilimsel analizlerde diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarındayken Manavgat'ta yetişen susamın yüzde 60 seviyelerinde olduğu belirlendi." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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