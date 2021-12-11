Maliye Bakanı iş dünyasıyla ne görüştü? Nureddin Nebati'nin toplantısına kimler katıldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Peki toplantıda neler ele alındı ve toplantıda kimler yer aldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Peki toplantıda neler ele alındı ve toplantıda kimler yer aldı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi

Hazine Bakanı kimlerle görüştü?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile bir araya geldi.Bakan Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. Toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik katıldı.

Toplantıda neler konuşuldu?

Toplantıda Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi.Nebati, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığını vurgulayarak, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

İş dünyası, STK başkanları, kamu ve özel bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, sunumdan sonra iş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi.

Nureddin Nebati Kimdir?

1 Ocak 1964 Şanlıurfa Viranşehir doğumlu.Baba adı Süleyman, annesinin adı Emine.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.