Malezya, Bitcoin madenciliğe savaş açtı

Malezya'da polis, baskınlarda ele geçirilen ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan makinelerin üzerinden silindirle geçti.

Malezya'da polis, baskınlarda ele geçirilen ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan makinelerin üzerinden silindirle geçti.

Borneo adasındaki yetkililer, şubat ve nisan ayları arasındaki baskınlarda ele geçirilen yaklaşık 1,25 milyon dolar değerindeki makineyi imha etmek için farklı bir yol denedi.

Polis otoparkına yerleştirildikten

sonra silindirle ezildi

Kripto para madenciliği için yüksek miktarda elektrik tüketen cihazlar, Miri kentindeki polis karakolunun otoparkına yerleştirildikten sonra buharlı silindirle ezildi.

Polis yetkilileri, madencilik için 2 milyon dolarlık kaçak elektrik kullanan sekiz kişinin de tutuklandığını duyurdu. Altısı elektrik çalmaktan suçlu bulunarak, altı ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Polis yetkilisi Hakemal Hawari, "Kripto madencilerinin elektrik kesintilerine neden olan eylemleri can ve mal için tehlikeli" açıklamasında bulundu.

Bitcoin madenciliğinin yaygın olduğu Güneydoğu Asya ülkesinde polis sürekli büyük çaplı operasyonlar düzenliyor.

Yüksek miktarda enerji ve işlem gücü gerektiren kripto madenciliği, bilgisayarların yeni sanal para birimi basması ve işlemleri doğrulaması için gerekli.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından derlenen Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ne (CBECI) göre, Bitcoin tarafından tüketilen toplam enerji bu yıl 128 TWh'ye (Terawatt saat ) ulaşabilir.

Bu, dünyadaki toplam elektrik üretiminin yüzde 0,6'sına tekabül ediyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.