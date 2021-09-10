Malatya'dan Avrupa ve ABD'ye çilek ihracatı

Kentte TKDK desteğiyle dondurulmuş meyve ve sebze fabrikası kuran Ömer Memur, işlediği çilekleri Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, girişimci Ömer Memur'un Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu fabrikada işlediği dondurulmuş çilekler, Avrupa ülkeleri ile ABD'ye gönderiliyor.

Kentte çiftçilerin ürün yelpazesini genişletmek ve ihracattan elde edilen geliri artırmak amacıyla çilek üretimine başlandı.

Kentte ihracatçı Ömer Memur tarafından aile şirketi olarak TKDK desteğiyle kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen dondurulmuş meyve ve sebze fabrikasında yaklaşık 150 kişi çalışıyor.

Ömer Memur, uzun yıllar kuru kayısı ihracatı yaptığını, son yıllarda ise dondurulmuş meyve ve sebzeye yöneldiklerini söyledi.

Malatya'da 100 dönüm çilek tarlası bulunduğunu anlatan Memur, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıldır çilek ihraç ediyoruz. Yıllık 15 ile 20 bin ton arasında çilek ihracatı gerçekleştiriyoruz. Malatya'ya dondurulmuş meyve ve sebze fabrikası kurduk, çileğin üretimini hem deneyip hem de çiftçilere tanıtmak istedik. Malatya'da çiftçiler çilek yetiştirerek para kazanabilir. Çilek biraz daha özen isteyen bir ürün. Devletimiz fide ile sulama sistemi desteği veriyor, çiftçiye bu ürünü desteklemek kalıyor. Çilek üretim yapmak isteyenlere her zaman kapımız açık, gelip yerinde görebilirler."

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde çilek üretiminde dönüme 5 ile 6 ton verim elde edildiğini belirten Memur, "Çileğin tonu 10 bin lira, dönümde 5 ton verim alırsa 50 bin lira yapar. Biz fabrika kurduk, ekimini yaptık, üreticiye alım garantisi de verdik. Organik üretim yapan üreticiler, bizlerle sözleşmeli üretim yapabilirler. Bu yıl Türkiye'nin haricinde Mısır ve İran'dan da çilek getirterek fabrikada işledik ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye sattık." dedi.

"Çilek kayısıyla beraber çiftçimize ciddi bir ekonomik girdi sağlayacak"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kentin tarımda son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Çileğin, her geçen yıl üretimi artan bir ürün olduğunu aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Burada üreticimiz bir taraftan organik kayısı üretimi yaparken diğer taraftan organik çilek üretimi yapıyor. Yakın zamanda çileğin ülke ve kent ekonomisine katkısını yakın zamanda göreceğiz. Malatya'da şu anda yaklaşık 650 dekarlık alanda çilek yetiştirilmeye başlandı ve 750 ton çilek hasadı gerçekleşti. Çilek ekonomik anlamda kayısıyla beraber çiftçimize ciddi bir ekonomik girdi sağlayacak. Toplanan ürünler TKDK desteğiyle kurulan fabrikada kısmen sofralık ve kısmen de dondurulmuş ürün olarak dünyanın dört bir tarafını ihraç ediliyor."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.