Mahkemeden sözleşmeli memurlar için emsal karar

KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen, 2020 yılında itfaiye personeli olarak görev yapan sözleşmeli memurların maktu mesai ücretinin ödenmesi için dava açtı. Mahkeme Anayasa’ya vurgu yaparak ücretin emeğin karşılığı olduğunu belirtti.

Sözleşmeli itfaiye personelleri 7/24 esasına göre çalışmalarına rağmen maktu mesai ücreti (Belediye Meclisi kararıyla tutarı belirlenen ve memurlara ödenen ücret) alamıyorlardı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) sözleşmeli itfaiye memurlarının da kadrolu memurlar gibi maktu mesai ücreti alması gerektiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı.

YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, sendikanın avukatı 2020 yılında İstanbul 7 İdare Mahkemesi'nde konuya ilişkin dava açtı.

Ancak dava ‘sözleşmeli memurlar sözleşme ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz' denilerek reddedildi. Sendika bu karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıdı.

"SÖZLEŞMELİ YA DA KADROLU AYRIMI YAPILAMAZ"

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi emsal bir karara imza attı. Daire, sözleşmeli ya da kadrolu personel ayrımı yapılmaması gerektiğini, itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele maktu mesai ücretinin ödenmesine karar verdi.

Daire ayrıca Anayasa'ya dikkat çekerek ücrettin emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. Daire'nin kararı kesin nitelikte.