Mahkemeden emsal HPV aşı ücreti kararı

Bir avukat, HPV aşısı olan kardeşi adına aşı ücretinin geri ödenmesi için SGK'ya, aşının ulusal takvime alınması için de Sağlık Bakanlığı’na dava açtı. Mahkeme 3 doz aşı bedelinin faiziyle geri ödenmesine hükmetti.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın haberine göre, kanseri önleyen HPV aşısının SGK tarafından karşılanması için bugüne kadar 30'dan fazla dava açıldı. 11 Mart'ta Ankara 62. İş Mahkemesi, 21 yaşındaki Yağmur Varkal'ın 3 doz aşı bedelinin faiziyle geri ödenmesine hükmetti.

Soybaş yazısında şunları kaydetti:

"12 yaşındaki kız kardeşi Ada Masal Öner adına aşı ücretinin geri ödenmesi için SGK, aşının ulusal takvime alınması için de Sağlık Bakanlığı'na dava açan Avukat İlayda Öner, “Ailemde bir kanser öyküsü yok ama bu modern çağda her gün çevremizden birilerini kanser nedeni ile kaybediyoruz. En önemli sebebi HPV (virüs) olan rahim ağzı kanseri ise jinekolojik kanserlerin en başında. Eğer aşı ile kansere yakalanma ihtimali sıfırlanıyorsa neden o aşıyı olmak istemeyeyim ki? Ancak aşı ücretli. Herkes tarafından ulaşılabilir olması için dava açtık” diyor.

2 doz 2 bin lira

Kardeşi adına 2 doz HPV aşısı için 2 bin, kendi 3 dozu için de 3 bin lira ödeyen Avukat Öner, “Kadın ya da erkeğin HPV kaynaklı kansere yakalanmasının, tanı ve tedavi masrafları da düşünülünce, devlete maliyeti aşılamadan çok daha yüksek. Oysa aşı hem sorunsuz hem daha az maliyetli” diyerek aşının özellikle 9-12 yaş arası için ulusal aşı takvimine alınması ve ücretsiz olmasını savunuyor.

Önemi ispatlandı

HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması davasının Danıştay 10. dairede beklemede olduğunu ama SGK'ya açtıkları davadan bilirkişi raporu geldiğini belirten Avukat Öner, şöyle devam ediyor:

“Bilirkişi raporunda, ‘HPV aşısının ulusal aşı takviminde olmaması sebebi ile ödemesinin SGK tarafından reddedilmesi Anayasa'nın 17, 56 ve 60. maddeleri ile bireylere sağlanan yaşam hakkı, beden-ruh sağlığını koruma ve bu konuda tedbir alınmasını isteme hakkı ile sosyal devlet ilkesinin ihlalidir' dedi. Bu çok önemli bir gelişme.”

Herkes için ulaşılabilir olmalı

İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı da HPV aşısının zorunlu ulusal aşı takvimine alınması için Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Bugüne kadar açılan davaların 3'ünde mahkemelerin emsal kararlar vererek, aşı ücretinin geri ödeme kapsamına alınması gerektiğine hükmettiğini hatırlatan Karlı, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi, en yaygın 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri için ‘Nedeni aydınlatılmış bir kanser olup önlenebilir bir hastalıktır' diyor. Ancak buna rağmen HPV aşısı ulusal aşılama takviminde değil.

Sanıyorum maliyeti yüksek bulunduğu ve ‘Nasıl olsa ücretsiz test yapıyoruz' denilerek ulusal aşı takvimine alınmıyor ama devlet ihaleye çıkıp toplu alacağı için aşının fiyatı muhakkak daha uyguna gelecek böylelikle herkes için ulaşılabilir olacaktır” diyor. Para ödeyerek aşı olanların dava yolunun açık olduğunu da belirten Avukat Karlı, “Eczaneden aşıyı temin ederken hem fiş hem de fatura alın. Bu belgeler ile SGK'dan geri ödeme talep edin ama muhtemelen ret yanıtı gelecek. Gelen ret yazısı ile hakkınızı aramak için 30 gün içinde dava açabilirsiniz” hatırlatması yapıyor." .