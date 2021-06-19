Macaristan'dan Türkiye'ye destek

Macaristan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek verdi. Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi. Muş, Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. İki bakan temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Muş görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun masaya yatırıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için gereken tüm desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Macaristan'ın Avrupa'nın kalbinde yer aldığını ve özellikle lojistik anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

"İkili ticaret hacmi 3 milyar dolara yaklaştı"

Ticaret Bakanı Muş, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına da dikkati çekti.

2001 yılında sadece 350 milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin, 2020 sonu itibariyle 3 milyar dolara yaklaştığını vurguladı.

2002 ile 2021 Mart ayına kadar toplamda 91 milyon dolarlık Türk yatırımının Macaristan'a ulaştığını belirten Muş, Türk müteahhitlerinin Macaristan'da üstlendikleri iş sayısının da 29'a ulaştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan ziyaretinin ardından Polonya'ya geçti.

Varşova'da Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.

Kaynak: TRT Haber

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