Maaşım 'yeter de artar' mı diyorsunuz?

Emekli de memur da maaşının yetersizliğinden şikayetçi. Peki maaş döneminde harcama kalemlerinizi nasıl belirliyorsunuz. Az da olsa küçük miktar birikimler yapma şansınız hiç mi yok?

Türkiye'de hemen her vatandaş, daha doğrusu çalışan, maaşının yetersizliğinden şikayetçi.

Maaşını her ayın 1'inde alan emekli de 15'inde alan memur da belli bir güne bağlı kalmadan bölük pörçük alan özel sektör çalışanları da aldığı paranın yetmediğinden şikayetçi.

Türkiye'nin ekonomik şartları uyarınca kamu yönetimi "en uygun" tercihi çalışana sunarken çalışanların beklentisi ise daha farklı.

Zengin ve yoksulun geliri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,2 puan artışla yüzde 47,5'e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.3 puan azalarak yüzde 5.9'a geriledi. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7.4'den 8'e yükseldi

Açlık sınırı 2 bin 903 lira, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırının ise 9 bin 457 TL'ye yükseldiğini açıkladı.Açlık sınırı geçen yıl Temmuz'da 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira; 2021 Haziran'da açlık sınırı 2 bin 865 lira, yoksulluk sınırı 9 bin 332 liraydı.

Maaşınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Türkiye'nin finansal yapısı böyle bir tablo ortaya koyarken finans uzmanları da vatandaşın maaşını nasıl değerlendirmesi konusunda bazı uyarılarda bulundu

İşte bu önerilerden bazıları:

Maaşımızı doğru yönetmek demek aslında hayatımızı yönetmek demek. Bir şekilde tüm ihtiyaçlarımız ve zevklerimiz kazancımız üzerinden sağlanmaktadır. Daha huzurlu ve düzenli bir hayat için paramızı kontrollü ve doğru harcamak çokça önemli.

Aylık plan oluşturun

Hesabınıza paranız yatmadan önce aylık bir plan oluşturabilirsiniz, o ay içinde yapacağınız harcamaları bulunduran bir plan hazırlayın. Harcamalarınızı faturalar, ihtiyaçlarınız, kiranız vb. kategorilere ayırarak not alın, o ay yaklaşık olarak ne kadar para harcayacağınızı görün. Önceki aylarda da en çok neye para harcadığınızı tespit edip, artık ne yapacağınızı düşünebilirsiniz.

Kontrollü harcama

Maaşınızı aldıktan sonra tasarruf etmeye karar verebilirsiniz. Bunun öncesinde kafanızda almayı planladığınız ve zarurri bir ihtiyaç varsa onu temin edebilirsiniz. Maaşta ilk harcamalar genelde zorunlu harcamalar olmaktadır. Bunlar gıda, barınma gibi.... Sosyal yaşamınız da harcamalarınızda çok büyük bir rol oynamaktadır. Temel ihtiyaç olarak gördüğünüz yakın çevre ile yeme içmeye ayrı bir fon bulmalısınız. Bunun yanı sıra takip ettiğiniz ürünün fiyatının bütçenize uyduğunda almayı, daha doğrusu kampanya takibini de, ihmal etmeyin. Dün gördüğünüz 100 liralık bir ürün 60 liralara kadar düşebiliyor.

Erişilebilir olma düzeyi

Teknolojik gelişmeler sayesinde her şeyi akıllı telefonlarımız ve bilgisayarlarımızdan yapabilir hale geldik. Bu durum tasarruf etmenizde de büyük rol oynayabilir. Online olarak harcamalarınızı iyi takip edin. Geçmiş ödemelerinize bakarken önünüzdeki ayda hangi harcama kalemlerinin karşınıza çıkacağını irdeleyin. Bu süreçte hesap kesim tarihleri ve asgari ödeme planlarınızı da ayarlamanız önemli.

Biriktirmek mi?

Eğer maaşınızdan kalan bir miktar olursa onu vadede değerlendirip değerlendirmemek ayrı bir tercih ama bugün özellikle güvenli liman olarak tanımlanan gram bazlı altın almanız yararlı olabilir. Küçük de olsa aylık bir birikim sizi psikolojik olarak da rahatlatabilecektir.

Temel harcamalar dışında arta kalan miktarları isterseniz ve yeterli görebiliyorsanız bir emeklilik fonuna da kanalize edebilirsiniz. Elinizde kalan paranın az ya da çok miktarına göre bir birikim hesabı da sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.