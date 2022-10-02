Maaş promosyonunda 3 Bakanlık devrede! 45 bin TL bekleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da maaş promosyonları için düğmeye bastı.

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği prmosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da maaş promosyonları için düğmeye bastı. Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlar gündemden düşmezken emekli ve memura ödenen maaş promosyonları can suyu oluyor.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamaları, bakanlık tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı belirtildi.

Promosyon ödemelerinin düşük kaldığını ifade eden Sağlık-en Genel Başkanı Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumlarında çalışan personel için promosyonların yükseltilmesinin şart olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da promosyon konusunda çalışma yapacağını açıkladı.

3 BAKANLIĞIN MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık tarafından çalışanlarına verilecek promosyon ücretinin 45 bin TL'ye yakın olacağı iddia ediliyor.

KİM NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?

THY................ 40 bin TL

Polisler.......... 27 bin TL

İBB.................. 27 bin TL

ABB................ 27 bin TL

Emekliler...... 10 bin TL .