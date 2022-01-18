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TIMETURK / EKONOMİ / Maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yeni yılda yeni maaşların yatmasının ardından maaş farklarının zamanı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş farkının tarihi belirlendi. Peki ama 3 gün önce yatırılması gereken maaş farkları neden yatırılmadı ve ne zaman yatırılacak? Maaş farkları bugün yatar mı, bu ay maaş farkı verilecek mi? İşte merak edilen maaş farkı tarihi...

2 Saat Önce
2022-01-18 15:58:25
Maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yeni yılda yeni maaşların yatmasının ardından maaş farklarının zamanı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş farkının tarihi belirlendi. Peki ama 3 gün önce yatırılması gereken maaş farkları neden yatırılmadı ve ne zaman yatırılacak? Maaş farkları bugün yatar mı, bu ay maaş farkı verilecek mi? İşte merak edilen maaş farkı tarihi...

Maaş farkları ne zaman yatacak?

Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra emekli ve memur maaşlarında bir güncelleme yapıldı. Yüzde 30,5 artış yapılan maaşlardan sonra maaş farklarının oranı ve zamanı merak konusu oldu.

Yapılan açıklamalara göre memura verilen maaşın ardından 15 Ocak günü hesaplara yatırılması beklenen maaş farkının yatırılmasında bir sorun meydana geldi. 8 maddelik görüşmenin teklifinin yetişmediği belirtildi.

Maddelerin kesinleşmesinden sonra önümüzdeki iki hafta içerisinde emekli ve memurlara maaş farkı yatırılacağı belirtildi. .

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