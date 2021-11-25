Lüks tüketim büyüme yolunda

Canlanan Çin pazarı, ABD’de artan harcamalar ve online kanalların gücü sayesinde lüks tüketim pazarı 2019 seviyelerine beklenenden daha hızlı dönüyor.

2020'de sert bir şekilde daralan Lüks sektörü 2021'de yüzde 29 oranında büyüyerek 238 milyar avro seviyesine çıktı. Pazarın 2019'daki düzeyine göre yüzde 1 büyümesi bekleniyor.

Bain & Company, kişisel lüks ürünler pazarının önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 6-8 büyüme ile 2025 itibarı ile 360-380 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Lüks ürünleri ve deneyimleri kapsayan genel lüks pazarı ise yaklaşık 1,1 trilyon avro büyüklüğe ulaştı, ama hâlâ 2019 seviyelerinin altında bulunuyor. Pazarda ağırlık deneyimden ürünlere ve deneyime dayalı ürünlere geçti. Ağırlık kazanan ürünler 2019 ile aradaki farkın ancak yarısını telafi ediyor.

Lokomotif pazar Çin ve ABD

Lüks tüketim pazarının canlanmasını sürükleyen lokomotifler Çin ve ABD'deki yerel tüketim ile online kanalın istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğu güçlü performans oldu.

Y ve Z kuşaklarına mensup gençler büyümeye ivme kazandırmaya devam ediyorlar ve 2025 itibarı ile pazarın %70'ini oluşturacakları öngörülüyor.

Bain & Company'nin İtalya Lüks Eşya Sanayicileri Vakfı Fondazione Altagamma ile hazırladığı 20'nci Lüks Araştırması raporuna göre; Pazardaki değişiklikler de hızlandı. Lüks markalar ürün yapıcıları olmaktan, daha sürdürülebilir, çeşitliliğe sahip ve eşit bir toplumu gerçekleştirmek yönünde marka amacı bulunan oyunculara dönüşüyor. Bain & Company ortağı ve araştırmanın baş yazarı Claudia D'Arpizio şu değerlendirmeyi yaptı:“Geride kalan 20 yılda lüks tüketim sektöründe çok önemli değişimler yaşandı ve Kovid-19 krizinden çıkış bu sektör için adeta bir yeniden doğuş oldu. Bir zamanlar her şey statüyle, logolarla ve özgünlükle ilgiliydi, ama lüks markalar şimdi belirli amaçlar doğrultusunda ve sorumlu bir şekilde hareket eden, sosyal diyaloglara giren oyuncular haline geldi.”

Büyüme eğilimine geri dönüş

Tahminlerde bulunmanın zor olduğu bir yılda ilerlemeye çalışan lüks tüketim endüstrisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde 2019'a kıyasla büyüme eğilimine geri döndü. Bain 4'üncü çeyrek sonunda 2019'a kıyasla %1'lik bir büyüme bekliyor. Bu da yılın olumlu bir şekilde kapanmasını sağlayacak.Bu büyümenin lokomotiflerinden biri 2019'dan bu yana pazarın ikiye katlandığı Çin'deki gelişmeler ve daha küçük kentler ve banliyölerde yeni bir lüks talebinin hızla geliştiği ABD'deki güçlü büyüme oldu. 89 milyar avro büyüklükle global pazarın %31'ini oluşturan Amerika kıtası halen dünyanın en büyük lüks tüketim pazarı konumunda bulunuyor. Çin ise 60 milyar avro büyüklükle global pazarın yüzde 21'ine sahip. Büyümede Dubai ve Suudi Arabistan'ın öncü olduğu Ortadoğu da performansı yüksek pazarlar arasında yer alıyor.

İkinci el pazarı talep gördü

Avrupa, Japonya ve Asya'nın geri kalanı 2021'de ancak kısmi bir toparlanma sağladı ve henüz Kovid öncesi seviyelere erişemedi. Buralarda lüks tüketimin büyümesi global seyahatlerin tekrar başlamasıyla ilişkilendiriliyor. Japonya'nın 2023, Avrupa'nın ise 2024 itibarı ile kriz öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor. Bain, ikinci el lüks tüketim pazarının 2021'de 33 milyar avro düzeyine erişeceğini tahmin ediyor. Bu büyümeyi artan talep ve büyüyen rekabet ortamı sağlıyor. 2017-2021 arasında ikinci el pazarı yüzde 65 büyürken, birinci el lüks tüketim pazarının aynı dönemdeki büyümesi yüzde 12 düzeyinde kaldı.

Online sektörde durum

2019'dan 2020'ye yüzde 50 büyüyen online kanal 2020 – 2021 döneminde de yüzde 27 büyüyerek tahminen 62 milyar avro düzeyinde bir pazar oluşturdu. Bunda COVID sırasında online kanalların daha fazla kullanılması ve yeni müşterilerin kazanılması önemli rol oynadı. Markaların sahip olduğu web siteleri 2019'da online segmentin %30'unu oluştururken, şimdi yüzde 40'ını oluşturuyor. Online kanallar ve tek markalı mağazalar, birlikte 2021'deki büyümede kilit rol oynadılar ve yılın geri kalanında da büyümeye öncülük edecekler.

Son 20 yıl içinde önde gelen markalar hem pazar paylarını artırdılar hem de diğer oyunculara kıyasla ölçeklerini büyüttüler. Bu markaların pazar payları 2000 yılında %17 düzeyindeyken şimdi %33'e çıktı. Lider markalar 20 yıl önce bu sektördeki ortalama bir şirketten 7 kat büyükken şimdi bu büyüklük 18 kata kadar çıktı. Ama buna rağmen sektörde yükselen yıldızlara da yer var. Bu oyuncular halen pazarın %2'sine sahipler, ancak hızla değişen tüketici eğilimlerine yanıt vererek sektör ortalamasından iki misli hızla büyüyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.