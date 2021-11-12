Lüks piyasası salgın öncesine döndü

2020 yılındaki keskin daralmanın ardından lüks tüketim sektörü bu yıl yüzde 29 artışla 283 milyar avroya ulaştı. Sektör 2025 yılına kadar yılda yüzde 6 ila yüzde 8 oranında büyüme potansiyeline sahip

Lüks kişisel ürünler pazarı pandemi öncesi seviyelerine geri döndü. Danışmanlık firması Bain & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl sektör %29 artışla 2019'a göre yüzde 1 artarak 283 milyar avroya (yaklaşık 298 milyar frank) ulaştı. Lüks pazarının 2025 yılına kadar yıllık yüzde 6 ila 8'lik bir büyüme ile 360 ila 380 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Çin ve Amerika başı çekiyor

İtalya'daki lüks pazarındaki profesyonellerin derneği Altagamma Vakfı ile ortak yürütülen araştırmaya göre, bu toparlanma, esas olarak, pazarın 2019'dan bu yana iki katına çıktığı Çin ve ABD'den kaynaklanıyor.Lüks ürünlerin tüketimi için yeni yerler olarak ikincil şehirlerin ve banliyö bölgelerinin ortaya çıkması da beklentiler arasında.

Le Matin'in haberine göre; 89 milyar Euro ile Amerika kıtası bir bütün olarak dünyanın en büyük lüks pazarı veya küresel pazarın %31'i olmaya devam ediyor. Çin, 60 milyar avroya veya pazarın %21'ine ulaşıyor. Orta Doğu, büyümeye öncülük eden Dubai ve Suudi Arabistan ile bir başka önemli destinasyon konumunda.

Avrupa ve Japonya'nın durumu

Avrupa, Japonya ve Asya'nın geri kalanı ise hala Covid salgını öncesi seviyelerine dönmüş değil. Bu ülkelerin toparlanmalarının küresel turizmin canlanmasıyla bağlantılı olduğu, Japonya'nın 2023'e kadar ve Avrupa'nın 2024'e kadar kriz öncesi seviyelerine dönmesi gerektiği yönündeki tahminler daha önce dile getirilmişti.

Online satışlar lüks sektörünün canlanmasında en etkili faktör oldu. Online satışlar 2019 ile 2020 arasında %50 arttı ve 2020 ile 2021 arasında %27 artışla büyümeye devam etti.

Online lüks devam etti

Online satış da artışta

Şirketler, firmalar yeni müşteri edinimlerini fiziki irtibattan ziyade kısıtlamalar döneminde özellikle online olarak devreye aldı ve bu hususta önemli bir başarı yakaladı. lüks ürünlerin çevrimiçi satışları bu çerçevede hız kazandı.Şimdi 62 milyar avroluk tahmini bir piyasa değerine ulaşılıyor.Markaların kendileri tarafından kontrol edilen siteler, çevrimiçi segmentin 2019'da yalnızca yüzde 30'dan yüzde 40'ını temsil ediyor.

Bain & Company nihayet, artan talep ve önemli bir arz sayesinde ikinci el lüks pazarının 2021'de 33 milyar Euro'ya ulaştığını belirtiyor. Böylece, ikinci el pazarı 2017 ile 2021 arasında toplam yüzde 65 büyüdü. Aynı dönemde birinci el lüks yüzde 12'lik artış kaydetti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.