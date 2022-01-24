DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor'dan Hüseyin Türkmen hamlesi
Trendyol Express işçileri düşük zam teklifine karşı eylem başlattı
Marek Hamsik kimdir?
İstanbul'da uçuşlar iptal mi? İstanbul'da THY uçuşları ertelendi mi? İstanbul, şehir içi ve şehirlerarası uçuşlar iptal mi?
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi mi? İstanbul'da THY uçuşları iptal mi edildi?
RTÜK'ten Tele 1'e 'Sedef Kabaş' cezası
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında flaş gelişme
Sanat, siyaset ve spor camiasından art arda tweetler! Fatma Girik’in ardından kim ne dedi?
Görenler tanıyamıyor: Verdiği 95 kilonun sırrı...
Dikkat… İçmemekle de kurtulamazsınız!
Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ‘2021 yılında Dijitalleşen Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti’
Yargı 17. bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul zirvede...
KKTC Başbakanı: Hem ülkemizin hem Türkiye'nin çıkarlarının bekçisiyiz

TIMETURK / EKONOMİ / Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ‘2021 yılında Dijitalleşen Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti’

Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ‘2021 yılında Dijitalleşen Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti’

Hep birlikte zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemlerde her alanda olduğu gibi sosyal ve ekonomik anlamda gayrimenkul sektöründe de değişimler yaşandı.

1 Saat Önce
2022-01-24 13:37:57
Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ‘2021 yılında Dijitalleşen Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti’

Yaşanan olaylar eşiğinde yeni gereksinimlerin meydana çıktığını dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, ihtiyaçlar ve ihtiyaçlara uygun çözüm arayışlarının ortaya çıktığını söyledi. Gayrimenkulde de pazarlama ve satış öncesi hizmetlerden, tapu işlemlerine kadar bazı aşamalar dijitalleşti. Pazarlama anlamında dijitalleşme gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi. Yeni tarz ve farklı pazarlama yöntemlerine ön ayak oldu. Gamze Özlü birkaç başlık altında daha net şekilde açıkladı. Bunlar;

Teknolojiyi Yakalamak

Müzelerin ve tarihi mekanların bile sanal ortamda gezilebildiği dijital çağda teknolojiye hâkim olmak, her sektör için geçerli bir koşul haline geldi. Özellikle Gayrimenkul sektöründe gelişen sosyal medyada konut gezme, satış işlemlerini gerçekleştirme fırsatları kolaylık sağlıyor.

Potansiyel Müşteri

Dijital ortamda bir markanın değerini ve prestijini artıran unsurlardan biri de sosyal medyada bilinirlik ve takipçi sayısıdır. Takipçi sayısı fazla olan Gayrimenkul markalarının daha prestijli ve sektörünün en iyileri olduğu biliniyor. Bu sayede dijitalleşme kavramı Gayrimenkul sektörü için bir havuz niteliği taşıyor. Sosyal medyadaki her takipçi, potansiyel müşteri niteliği taşıyor.

Dijital Müşteriler

Teknolojinin gelişmesiyle müşterinin kişiliği de teknolojiye ayak uyduran, hatta sektörleri yönlendiren bir unsur haline geldi. Değişen müşteri profili, gayrimenkul sektöründe de büyük etki oluşturuyor. Teknolojik kavrayışı yüksek ve dijital odaklı düşünce yapısına sahip müşteriler Gayrimenkul sektöründen kolay ulaşılan bilgi ve güvenli alışveriş talep ediyor.

Değişen Pazarlama Yöntemi

Teknolojiyi kucaklayan, dijitalleşmemek için direnmeyen Gayrimenkul firmaları, teknolojiye hâkim olan müşterisinin beklentisini rahatlıkla karşılayabildiği için sektörde üst sıralara yükseliyor. Müşteri, dijital ortam üzerinden gerekli araştırmaları yaparak işlem yapma kararı verdiği için geleneksel pazarlama yöntemleri de değişkenlik gösteriyor ve kolaylaşıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş