Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ‘2021 yılında Dijitalleşen Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti’

Hep birlikte zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemlerde her alanda olduğu gibi sosyal ve ekonomik anlamda gayrimenkul sektöründe de değişimler yaşandı.

Yaşanan olaylar eşiğinde yeni gereksinimlerin meydana çıktığını dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, ihtiyaçlar ve ihtiyaçlara uygun çözüm arayışlarının ortaya çıktığını söyledi. Gayrimenkulde de pazarlama ve satış öncesi hizmetlerden, tapu işlemlerine kadar bazı aşamalar dijitalleşti. Pazarlama anlamında dijitalleşme gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi. Yeni tarz ve farklı pazarlama yöntemlerine ön ayak oldu. Gamze Özlü birkaç başlık altında daha net şekilde açıkladı. Bunlar;

Teknolojiyi Yakalamak

Müzelerin ve tarihi mekanların bile sanal ortamda gezilebildiği dijital çağda teknolojiye hâkim olmak, her sektör için geçerli bir koşul haline geldi. Özellikle Gayrimenkul sektöründe gelişen sosyal medyada konut gezme, satış işlemlerini gerçekleştirme fırsatları kolaylık sağlıyor.

Potansiyel Müşteri

Dijital ortamda bir markanın değerini ve prestijini artıran unsurlardan biri de sosyal medyada bilinirlik ve takipçi sayısıdır. Takipçi sayısı fazla olan Gayrimenkul markalarının daha prestijli ve sektörünün en iyileri olduğu biliniyor. Bu sayede dijitalleşme kavramı Gayrimenkul sektörü için bir havuz niteliği taşıyor. Sosyal medyadaki her takipçi, potansiyel müşteri niteliği taşıyor.

Dijital Müşteriler

Teknolojinin gelişmesiyle müşterinin kişiliği de teknolojiye ayak uyduran, hatta sektörleri yönlendiren bir unsur haline geldi. Değişen müşteri profili, gayrimenkul sektöründe de büyük etki oluşturuyor. Teknolojik kavrayışı yüksek ve dijital odaklı düşünce yapısına sahip müşteriler Gayrimenkul sektöründen kolay ulaşılan bilgi ve güvenli alışveriş talep ediyor.

Değişen Pazarlama Yöntemi

Teknolojiyi kucaklayan, dijitalleşmemek için direnmeyen Gayrimenkul firmaları, teknolojiye hâkim olan müşterisinin beklentisini rahatlıkla karşılayabildiği için sektörde üst sıralara yükseliyor. Müşteri, dijital ortam üzerinden gerekli araştırmaları yaparak işlem yapma kararı verdiği için geleneksel pazarlama yöntemleri de değişkenlik gösteriyor ve kolaylaşıyor. .