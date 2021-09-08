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Lübnan, doğalgaz ihtiyacını Mısır’dan tedarik edecek

Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan enerji bakanlarının Ürdün’ün başkenti Amman’da başlayan toplantısında Mısır doğalgazının Lübnan’a tedariki için bir yol haritası onaylandı.

22 Dakika Önce
2021-09-08 17:13:42
Lübnan, doğalgaz ihtiyacını Mısır’dan tedarik edecek

Toplantıda, Ürdün Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hala Adıl Zavati, Mısır Petrol Bakanı Tarek el-Molla, Suriye Petrol Bakanı Bessam Tohme ve Lübnan Enerji ve Su Bakanı Raymond Gacar bir araya geldi.

Mısır Petrol Bakanı, toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında ülkesinin Lübnan'a mümkün olan en kısa sürede gaz ihraç etmeyi umduğunu belirterek, gaz taşımacılığı için altyapının incelenmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Lübnan Enerji Bakanı ise, ülkede elektrik üretmek amacıyla Mısır gazını Ürdün ve Suriye üzerinden ithal etme planının finansmanını güvence altına almak için Dünya Bankası ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

ŞarkulAvsat Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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