Lübnan'da ordu yakıta el koydu, hastane ve fırınlara dağıtıyor

Ekonomik kriz nedeniyle akaryakıt temininde sorun yaşayan Lübnan'da ordu, 14 Ağustos'tan bu yana pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonları ve yakıt depolarına yönelik baskınlarda el koyduğu yakıtı hastane ve fırınların kullanımına sunuyor.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, benzin ve motorin stoklayan istasyonlar ile karaborsada akaryakıt satışı gerçekleştirenlerle ilgili her türlü bilgi için kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

Açıklamada, günlerdir devam eden baskınlar kapsamında başkent Beyrut'un kuzeyindeki Zuk Masbah bölgesindeki bir depoda ele geçirilen 65 bin litrelik mazot ile 48 bin litrelik benzinin hastane ve fırınlara dağıtıldığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan bir depoya gerçekleştirilen baskında 47 bin litre mazot ele geçirildiği, güneydeki Hasbaya bölgesinde de 43 bin litre mazot ile 12 bin litrelik benzine el konulduğu aktarıldı.

Kuzeydeki Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde 4 depoya yapılan baskınlarda 100 bin litrelik mazota el konulduğu, Beka bölgesinde ele geçirilen 53 bin litrelik mazotun da çiftçilerin kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Beyrut'taki bazı hastaneler, birkaç gün önce yaptıkları açıklamalarla "akaryakıt krizi nedeniyle hizmetlerini durdurabilecekleri" uyarısında bulunmuştu. Ülkenin kuzeyi ile güneyinde fırınlar da mazot bulmakta zorlandıkları için ekmek çıkaramadıklarından şikayet ediyordu.

Akaryakıt istasyonlarında gerginlik

Öte yandan Lübnan basını, Beyrut'un güney banliyösünde yer alan El-Kefaat muhitindeki bir akaryakıt istasyonu sahibi ile Zuaytir aşireti mensupları arasında yaşanan silahlı olayda birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

İstasyondaki makinelerden birini ateşe veren silahlı kişilerin, bölgeye intikal eden askerler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise ülkenin güneyindeki Sur kentinde akaryakıt istasyonunda çıkan olaylara müdahale eden askerlerden birinin yaralandığı belirtildi.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatmıştı.

Ülkedeki kriz ortamında Lübnanlılar, 15 Ağustos sabahına kuzeydeki Akkar bölgesinde ordunun dağıtmak için el koyduğu benzin deposunda meydana gelen patlama haberiyle uyanmıştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastanelerin yeterli imkanlara sahip olmadığından dost ve kardeş ülkelerden tıbbi yardım talebinde bulunuldu. Yaralılar için Türkiye ve diğer bazı ülkelerden acil tıbbi yardımlar ulaşmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.