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LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu?
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TIMETURK / EKONOMİ / LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu?

LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu?

LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu? Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük kısmını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket enerji ürünlerine zam olarak yansıyor. Petrol ürünlerine gelen zamların ardından bir zam da LPG'ye geliyor. LPG'ye 15 Kasım'dan itibaren 25 kuruş zam geleceği iddia edildi. İşte güncel LPG fiyatları...

37 Dakika Önce
2021-11-12 20:22:31
LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu?

LPG'ye zam mı geldi? Otogaza zam mı geldi? LGP (otogaz) ne kadar oldu? Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük kısmını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket enerji ürünlerine zam olarak yansıyor. Petrol ürünlerine gelen zamların ardından bir zam da LPG'ye geliyor. LPG'ye 15 Kasım'dan itibaren 25 kuruş zam geleceği iddia edildi. İşte güncel LPG fiyatları...

Dünya petrol piyasasında yaşnan talep fazlası ve yurt içinde TL'nin değer kaybetmesi enerji ürünlerine zam olarak yansıyor. LPG'li araç sahiplerini üzen bir gelişe daha yaşandı. Petrol ve karyakıt ürünlerine gelen zamların ardından bir zam da LPG'ye geliyor. Haber Global'de yer alan habere göre 15 Kasım'dan itibaren LPG'ye zam yapılacak.

LPG'ye zam mı geldi?

LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruşluk zam yapılmıştı. LPG'ye bir zam daha geliyor. LPG'ye 25 kuruşluk zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek Haber Global'de yer alan habere göre, zamlı fiyat, 15 Kasım pazartesiyi salıya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

LPG ne kadar olacak?

Gelecek olan 25 kuruşluk zamla bbirlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 lira seviyesine kadar çıkacak.

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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