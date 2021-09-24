LPG'ye zam mı geldi? Oto LPG ne kadar oldu? Otogaz fiyatı ne kadar oldu? Araç yakıtı olarak otogaz kullanan binlerce kişiyi üzecek bir karar alındı. Buna göre otogaz fiyatlarına zam yapılacağı açıklandı. Daha önce yapılan zamlar pompa fiyatı olarak vatandaşa yansımıyordu ancak bu kez yapılan LPG zammı vatandaşın cebinden çıkacak.

LPG'ye zam mı geldi? Oto LPG ne kadar oldu? Otogaz fiyatı ne kadar oldu? Araç yakıtı olarak otogaz kullanan binlerce kişiyi üzecek bir karar alındı. Buna göre otogaz fiyatlarına zam yapılacağı açıklandı. Daha önce yapılan zamlar pompa fiyatı olarak vatandaşa yansımıyordu ancak bu kez yapılan LPG zammı vatandaşın cebinden çıkacak.

LPG'ye zam mı geldi?

Aracını LPG ile kullanan vatandaşları üzen bir gelişme yaşandı. Otogazın l(LPG) litre fiyatına zam geldi. Zam 24 Eylül cuma gününden itibaren geçerli olacak. LPG zammı 15 kuruş olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasında, "24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. Son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için akaryakıt pompa satış fiyatlarına yansımıyordu. LPG otogaza son yapılan zam ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Oto LPG ne kadar oldu?

Yapılan 15 kuruş zamla birlikte İstanbul'da LPG litre fiyatı 5.20 TL s eviyesine çıktı.

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.