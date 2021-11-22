LPG'ye zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam yapıldı? Döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve küresel piyasalarda enerji ihtiyacının artması nedeniyle ülkemizde enerji ürünlerine son zamanlarda peş peşe zam geldi. Zam yağmurundan son olarak LPG'li araç sahipleri etkilendi. LPG'ye bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zam haberi otogaz ile çalışan araç sahiplerini üzdü. İşte gelen zamla birlikte son otogaz fiyatları...

LPG'ye zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam yapıldı? Döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve küresel piyasalarda enerji ihtiyacının artması nedeniyle ülkemizde enerji ürünlerine son zamanlarda peş peşe zam geldi. Zam yağmurundan son olarak LPG'li araç sahipleri etkilendi. LPG'ye bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zam haberi otogaz ile çalışan araç sahiplerini üzdü. İşte gelen zamla birlikte son otogaz fiyatları...

Benzin ve motorinin ardından zam yağmurundan bu kez de LPG'li araç sahipleri etkilenecek gibi. Sopn gelen açıklamalara göre otogaza yeni bir zam kapıda.

LPG'ye zam mı geldi?

EPGİS'ten yapılan açıklamada LPG'ye yeni bir zam daha geldi. LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.

Otogaza ne kadar zam yapıldı?

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.

LPG (otogaz) ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa 7,38 TL

İstanbul Anadolu 7,29 TL

Gelen zamlarla birlikte LPG litre fiyatı 7.5 TL'ye yaklaşacak.

LPG nedir?

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Türkiye'de kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propandır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır olduğundan dolayı sızıntı durumunda birikerek çöker.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.