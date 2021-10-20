LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam gelecek? 21 Ekim LPG zammı

LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam gelecek? Ardan döviz kurlarının vatandaşa yansıması devam ediyor. Aracı olanlar son hatalarda akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlarda sarsılmış durumda. LPG'li araç sahiplerine de en son 2 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmıştı. Alınan bilgilere göre LPG'ye bir zam daha geliyor. 20 Ekim gece yarısından itibaren (21 Ekim) LPG (otogaz) pompa litre fiyatına 23 kuruş zam yapılacak.

LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam gelecek? Ardan döviz kurlarının vatandaşa yansıması devam ediyor. Aracı olanlar son hatalarda akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlarda sarsılmış durumda. LPG'li araç sahiplerine de en son 2 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmıştı. Alınan bilgilere göre LPG'ye bir zam daha geliyor. 20 Ekim gece yarısından itibaren (21 Ekim) LPG (otogaz) pompa litre fiyatına 23 kuruş zam yapılacak.

Son aylarda dolarda yaşanan arış bir çok ürüne zam olarak yansıyor. Türkiye enerji ihtiyacını yurt dışından dövizle alıyor. Döviz kurunda yaşnan yukarı yönlü hareket de akaryakıt ve nerji ürünlerine zam olarak yansıyor. Son günlerde peş peşe yapılan benzin ve motorin zammından sonra LPG'ye bir zam daha yapılacağı iddia edildi.

LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu?

Sözcü'nün haberine göre LPG'ye (otogaz) zam geliyor. 20 Ekim gece yarısından itibaren 21 Ekim'de gerçerli olacak şekilde LPG'de pompa fiyatı 23 kuruş zamlanacak. LPG'ye 2 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel LPG (Otogaz) fiyatları (Son zam eklenmedi)

Adana 5,88

Adıyaman 5,95

Afyonkarahisar 5,86

Ağrı 6,12

Amasya 6,04

Ankara 5,93

Antalya 5,89

Artvin 6,10

Aydın 5,86

Balıkesir 5,86

Bilecik 5,84

Bingöl 6,02

Bitlis 6,04

Bolu 5,80

Burdur 5,94

Bursa 5,81

Çanakkale 5,89

Çankırı 6,00

Çorum 6,01

Denizli 5,83

Diyarbakır 5,99

Edirne 5,97

Elazığ 5,99

Erzincan 6,08

Erzurum 6,11

Eskişehir 5,84

Gaziantep 5,89

Giresun 6,08

Gümüşhane 6,10

Hakkari 6,10

Hatay 5,90

Isparta 5,93

Mersin 5,94

İzmir 5,80

Kars 6,15

Kastamonu 5,98

Kayseri 5,99

Kırklareli 5,96

Kırşehir 5,96

Kocaeli 5,80

Konya 5,98

Kütahya 5,87

Malatya 5,96

Manisa 5,86

Kahramanmaraş 5,85

Mardin 6,00

Muğla 5,88

Muş 6,02

Nevşehir 5,98

Niğde 5,86

Ordu 6,06

Rize 6,05

Sakarya 5,80

Samsun 6,08

Siirt 6,03

Sinop 6,11

Sivas 6,05

Tekirdağ 5,96

Tokat 6,05

Trabzon 6,08

Tunceli 5,98

Şanlıurfa 5,94

Uşak 5,84

Van 6,04

Yozgat 6,02

Zonguldak 5,83

Aksaray 5,96

Bayburt 6,03

Karaman 5,95

Kırıkkale 5,97

Batman 6,01

Şırnak 6,02

Bartın 5,86

Ardahan 6,15

Iğdır 6,16

Yalova 5,84

Karabük 5,93

Kilis 5,89

Osmaniye 5,90

Düzce 5,76

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Motorin'in fiyatı benzini geçti

Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu. Böylece ilk defa ülkemizde motorinin fiyatı benzinin fiyatını geçmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.