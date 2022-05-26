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TIMETURK / EKONOMİ / LPG'ye zam geldi

LPG'ye zam geldi

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası akaryakıta bir zam daha geldi. LPG'nin fiyatı 37 kuruş arttı.

1 Saat Önce
2022-05-26 09:23:58
LPG'ye zam geldi

Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı.

Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM YOK

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

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