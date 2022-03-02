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LPG'ye ne kadar zam geldi? 2 Mart LPG zammı | LPG güncel fiyat Mart 2022

TIMETURK / EKONOMİ / LPG'ye ne kadar zam geldi? 2 Mart LPG zammı | LPG güncel fiyat Mart 2022

LPG'ye ne kadar zam geldi? 2 Mart LPG zammı | LPG güncel fiyat Mart 2022

LPG'ye ne kadar zam geldi? Mart ayının ilk günlerinde Motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Fakat aynı günlerde LPG fiyatı yükseltildi. Peki ama LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel LPG fiyatları ne kadar? İşte Mart ayında LPG;'ye yapılan zam...

2 Saat Önce
2022-03-02 13:10:38
LPG'ye ne kadar zam geldi? 2 Mart LPG zammı | LPG güncel fiyat Mart 2022

Mart ayının ilk günlerinde Motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Fakat aynı günlerde LPG fiyatı yükseltildi. Peki ama LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel LPG fiyatları ne kadar? İşte Mart ayında LPG;'ye yapılan zam...

LPG'ye ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. EPGİS; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklamasında bulundu.

İlk açıklamanın ardından saatler geçti ve ikinci zam açıklaması geldi.

ikinci zam .

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