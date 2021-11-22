LPG otogaza zam yapıldı. EPGİS'in açıklamasına göre LPG otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı

LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. LPG otogaza son zam 20 kasımda 45 kuruş olarak yansımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.