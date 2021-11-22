LPG otogaza zam
LPG otogaza zam yapıldı. EPGİS'in açıklamasına göre LPG otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı
2021-11-22 17:36:13
LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. LPG otogaza son zam 20 kasımda 45 kuruş olarak yansımıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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