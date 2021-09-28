DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Devlet kira artışlarına nasıl müdahale etmeli?
Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'e çağrı
Trabzonspor: Alçakça planlar yapan birileri var
Borsa günü düşüşle tamamladı
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında 'aşırılık' soruşturması
Tabaklarında balina eti görmek istedikleri için 10 bine yakın balina katledildi
Yemen Başbakanı uzun süre sonra Aden'e gitti
WSJ: ABD Afganistan için Rusya'dan üs istedi
Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtu!
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL (Açık öğretim Lisesi) 2021-2022 ilk sınav ne zaman hangi tarihte?
Fırat Kalkanı bölgesindeki PKK saldırısında can kaybı arttı
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar olacak?
Prof. Dr. Aşan: İstanbul için katılım finansa ciddi ilgi var
Enflasyonla mücadele adına 102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi

TIMETURK / EKONOMİ / Lotus Media Çorlu'da kuruldu

Lotus Media Çorlu'da kuruldu

Ünlülerin sosyal medya uzmanı Muzaffer Göçmen, Lotus Media'yı kurdu.

2 Saat Önce
2021-09-28 16:25:33
Lotus Media Çorlu'da kuruldu

Sosyal medya sektöründeki uzun yıllar tecrübesiyle, birçok ünlü ve başarılı isimle çalışan sosyal medya uzmanı Muzaffer Göçmen, Lotus Media isimli şirketini Çorlu'da kurdu.


Alanındaki tecrübesiyle birçok önemli isme yardımcı olan Göçmen, “Yıllardır bu işin içerisindeyim, birçok önemli ismin PR çalışmasını yaptık, sosyal medyada mavi tik almalarına yardımcı olduk. Artık şirketimizin bir adını koyalım istedik ve Lotus Media'yı Çorlu'da kurduk” diye konuştu.


Sosyal medya kullanıcılarına “mavi tık” alma hizmetine devam edeceklerini belirten Göçmen, “Web tasarım, sosyal medya hesabı yönetimi, profesyonel ürün çekimi gibi hizmetlerle de yelpazemizi genişlettik” ifadelerini kullandı.

“Çorlu'daki ofisimize herkesi bekliyoruz” diyen Muzaffer Göçmen, herkesin mavi tık alabileceğini söyleyerek, hedefini şöyle açıkladı: “Bu konuda Çorlu'da zaten tekiz. Bir ajans kurmaya karar verdim çünkü, Çorlu gibi çabuk gelişen bir ilçede bunun eksikliği vardı. Üzerine koya koya reklam sektöründe markalaşacağız, bunu biliyorum”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN