Lotus Media Çorlu'da kuruldu

Ünlülerin sosyal medya uzmanı Muzaffer Göçmen, Lotus Media'yı kurdu.

Sosyal medya sektöründeki uzun yıllar tecrübesiyle, birçok ünlü ve başarılı isimle çalışan sosyal medya uzmanı Muzaffer Göçmen, Lotus Media isimli şirketini Çorlu'da kurdu.



Alanındaki tecrübesiyle birçok önemli isme yardımcı olan Göçmen, “Yıllardır bu işin içerisindeyim, birçok önemli ismin PR çalışmasını yaptık, sosyal medyada mavi tik almalarına yardımcı olduk. Artık şirketimizin bir adını koyalım istedik ve Lotus Media'yı Çorlu'da kurduk” diye konuştu.



Sosyal medya kullanıcılarına “mavi tık” alma hizmetine devam edeceklerini belirten Göçmen, “Web tasarım, sosyal medya hesabı yönetimi, profesyonel ürün çekimi gibi hizmetlerle de yelpazemizi genişlettik” ifadelerini kullandı.

“Çorlu'daki ofisimize herkesi bekliyoruz” diyen Muzaffer Göçmen, herkesin mavi tık alabileceğini söyleyerek, hedefini şöyle açıkladı: “Bu konuda Çorlu'da zaten tekiz. Bir ajans kurmaya karar verdim çünkü, Çorlu gibi çabuk gelişen bir ilçede bunun eksikliği vardı. Üzerine koya koya reklam sektöründe markalaşacağız, bunu biliyorum”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.