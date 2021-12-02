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TIMETURK / EKONOMİ / Libya ve Türkiye arasında feribot seferleri 40 yıl sonra yeniden başladı

Libya ve Türkiye arasında feribot seferleri 40 yıl sonra yeniden başladı

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri 40 yıl sonra çarşamba günü yeniden başladı.

11 Dakika Önce
2021-12-02 15:45:15
Libya ve Türkiye arasında feribot seferleri 40 yıl sonra yeniden başladı

Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi yönetimi sırasında, ülke yaptırımlar altındaydı ve büyük ölçüde turistlere kapalıydı. 2011'de Kaddafi'nin düşmesinin ardından ülkede yaşanan iç karışıklıklardan dolayı Libya'ya 25 yıldır herhangi bir uluslararası feribot seferi yapılmıyordu.

Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi, hükümetin, Libya ile Türkiye arasındaki ulaşım olanaklarını kolaylaştırmak ve deniz taşımacılığı araçlarından yararlanmak için yolcu yararına maliyet fiyatını düşürmek amacıyla gerekli mevzuatı çıkardığını ifade etti. Türk Telekom Reklamı

Öte yandan, Misrata Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Ahmed Beşir, yaptığı açıklamada, İzmir seferi için Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketine (LISCO) ait bir geminin kullanıldığını söyledi.

Beşir, "Önümüzdeki dönemde Tunus ve İskenderiye limanlarına da seferler düzenlenecek." dedi.

Misrata-İzmir gemi seferleri 48 saat sürüyor. Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata, çok sayıda Türk işletmesine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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