Libya'dan gelen ikinci yolculu gemi, İzmir'e demirledi

Libya'nın Misrata şehri ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlatılan yolculu gemi seferlerinin ikincisi yapıldı. Türkiye-Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, ilk geminin Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndüğünü belirtti.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl sonra yeniden başlatılan seferler kapsamında Libya'nın Misrata şehrinden yola çıkan 'Kevalay Queen' isimli 500 yataklı, 700 yolcu, 520 araç kapasiteli, 2 bin ton yük taşıyabilen gemi, İzmir'e demirledi.

İki ülkede de yolcular için yoğun bir şekilde sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulandı. İzmir'de Libya'dan gelen yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Gemiyle İzmir'e gelen 200 yolcunun kentte ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor. Öte yandan bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi Libya'ya dönüşünde Türk yolcuları da alacak.

'YOLCU SAYISI BAHAR İLE BİRLİKTE ARTACAK'

Türkiye-Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, ilk geminin Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndüğünü belirterek, özellikle tekstil, gıda, tıbbi cihaz, yedek parça, iş makinası, mobilya, elektrik-elektronik alet ve mutfak eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Seferlerin karşılıklı ticareti hızla arttıracağını ve ilişkileri canlandıracağını dile getiren Karanfil, "Henüz ilk seferimizde Türkiye'nin ihracatına 3 milyon dolarlık katkı sunduk. Bu rakamın giderek artacağını düşünüyoruz. Şu anda kış aylarındayız ama 2 seferde Libya'dan 350'ye yakın yolcu getirdik. Bu sayının baharla birlikte artışa geçeceğini ve yazın zirve yapacağını düşünüyoruz. Şimdiden gelecek aylardaki seferler için talepler var" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE AFRİKA İLİŞKİLERİ İLERİ SEVİYEYE TAŞINIYOR'

Karşılıklı yapılan ilk seferler sonrası, ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini belirten Karanfil, Afrika'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerince sürekli dillendirildiğini anlatarak, Türkiye'nin bu kıtaya 'kardeşlik' ve 'kazan-kazan' prensibiyle yaklaştığını bildirdi. Karanfil, Afrikalı yetkililerin de Türkiye'nin kara kıtaya batılı ülkeler gibi çıkar amaçlı yaklaşmadığını söylediğini kaydederek, bu yıl karşılıklı ilişkilerin artırılması amacıyla önemli etkinlikler yapıldığını, son olarak 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle Türkiye ile Afrika ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşındığını vurguladı.

'LİBYA'YA ODAKLANMALIYIZ'

Karanfil "Türkiye'nin, Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğuna dair cümleleri bizzat bölge ülkelerinden duymak oldukça önemli. Türkiye, Afrika'da varlığını daha çok artırmak istiyorsa; bunun yollarından birisi Libya'ya daha çok ağırlık vermekten geçiyor. Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için Libya'ya daha fazla odaklanmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi daha da ileriye götürmeliyiz. İşte biz başlattığımız seferlerle bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.