Leasing ve türleri

Yatırıma konu olan mal leasing şirketi tarafından alınır ve kiracının yapacağı kira ödemeleri karşılığında kiracıya kullanım hakkı tanınır. Peki Leasing'in kapsam ve avantajları neler?

​Türkçe karşılığı “finansal kiralama” olan leasing, yatırım ürünü olarak kullandığınız bir ürünün, yaptığınız sözleşmenin süresi boyunca kullanım hakkını elde edebileceğiniz bir finansman yöntemi. Sözleşme süresi boyunca kiracının ödeyeceği kira bedelini leasing şirketi belirler.İşleri büyütmek için yatırım yapma ihtiyacı hisseden işletmeler, menkul ya da gayrimenkul almak için işletmenin sermayesinden harcamak yerine finansal kiralama yöntemini tercih edebilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince Türkiye'de leasing uygulaması iki farklı şekilde yapılır:Finansal kiralama ve Faaliyet kiralaması.

Finansal Kiralama

Yatırıma konu olan mal leasing şirketi tarafından alınır ve kiracının yapacağı kira ödemeleri karşılığında kiracıya kullanım hakkı tanınır.Sözleşmenin dönem sonu geldiğinde malın mülkiyeti, kiracıya sembolik bir bedel ile devredilir.

Kiracı ödediği kiraların tamamını değil, yalnızca vade farkının karşılığı olan kısmını gider olarak kaydedebilir.

Kiracı, kiraladığı yatırım malına ait kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırır.

Faaliyet Kiralaması

İşbankası'nın resmi sitesindeki değerlendirmeye göre; Bu leasing türünde yatırım malına ait mülkiyet leasing şirketindedir.Kiracı yatırım malını ekonomik ömrün %80'inden daha az olacak şekilde kısa vadeler ile kiralar.Kiracının kiraladığı yatırım malına ait kira bedelinin bugüne indirgenen değeri satış değerinin %90'ını geçemez.Kiracı ödediği kiraların tümünü gider olarak kaydedebilir.Vade bitiminde kiralanan mal, leasing şirketine iade edilir.

Bu iki temel leasing türü dışında sayılabilecek diğer leasing türleri ise şunlardır:

Dolaylı ve Dolaysız Leasing

Dolaylı finansal kiralama işleminde arada leasing şirketi bulunurken dolaysız kiralama yönteminde leasing şirketi yer almaz. Dolaysız leasingde kiralayan ile kiracı karşı karşıyadır. Leasing sözleşmesi, iki taraf arasında herhangi bir aracı olmadan yapılır.

Brüt ve Net Leasing

Brüt ve net leasing ayrımı gider kayıtlarında karşınıza çıkabilecek iki kavramdır. Brüt leasingde sigorta, harç, idame, tamir, bakım gibi masraflar leasing şirketine aittir. Net leasing sözleşmesi ile bu masrafların sorumluluğu kiracıya ait olur.

Taşınır ve Taşınmaz Leasing

Taşınır ya da taşınmaz leasing, kiralanan malın türüne göre belirlenir. Taşınır mallar için yapılan sözleşmeler taşınır leasing sözleşmesi; taşınmaz mallar için yapılan sözleşmeler ise taşınmaz leasing sözleşmesi ile gerçekleşir.​

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Yatırım ve Tüketim Leasingi

Kiralanacak malın niteliğine göre sözleşme yapılır. Kiralanan mal üretime yönelik ise yatırım malları leasingi; mal tüketime yönelik ise tüketim malları leasing sözleşmesi yapılır.

Satış ve Geri Kiralama

İşletmenin finansal ihtiyacını karşılaması için başvurulan bir yöntemdir. Nakit ihtiyacı olan işletme, sabit bir varlığını leasing şirketine satar ve sattığı bu malları leasing sözleşmesi yaparak kiralar. Böylece firma, malı kullanmaya devam ederken ihtiyaç duyduğu nakdi de sağlamış olur.

Kısa Süreli ve Uzun Süreli Leasing

Leasing sözleşmeleri 3 yıldan az ise kısa süreli; 3 yıldan fazla ise uzun süreli leasing sözleşmesi yapıldığı anlamına gelir.

Leasing Avantajları Nelerdir?

Leasing avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün:

%1 KDV avantajı,

Operasyonel süreçlerde kolaylık,

Döviz ile borçlanma,

KDV'yi taksitlendirerek ödeme imkanı,

Orta ve uzun vadeli finansman olanağı,

Vergi avantajı,

Öz kaynak kullanımı olmadan yatırım yapma imkanı,

Kira süresi boyunca sabit kira ödeme imkanı,

Nakit akışınıza göre geri ödeme olanağı,

Amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapma imkanı,

Farklı yatırım ölçeklerini finanse edebilme olanağı,

Kira süresi bittiğinde sembolik tutar karşılığı yeniden mülkiyeti devralabilme olanağı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.