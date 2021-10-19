Leasing için stratejik adımlar

Finansal okuryazarlık son dönemde en çok reğbet gören ve gençlerin yoğunlukla ilgisini çekmekte olan bir konu. Finansal okuryazarlık konusunda ekonominin temel dinamiklerini oluşturan terim ve tanımlamalar da ilk öğrenilen konular arasında.

Finans sisteminin önemli parçalarından, daha doğrusu uygulamalarından, leasing ise sıkça merak edilen konularda başı çekiyor.

İşte leasinge dair ana hatlarıyla bilgiler:

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.



Kimler leasing yapabilir?



Hizmet veya mal üretimi amacıyla faaliyette olan her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş) leasing başvurusunda bulunabilir.

Anonim & Limited Şirketler

Şahıs Firmaları

Kolektif Şirketler

Serbest Meslek Sahipleri

Ortak Girişimler



Hangi ürünleri kapsıyor?



Yatırım malı niteliğinde olan tüm mallar ile taşınır ve taşınmaz mallar leasinge konu olabilmektedir. Fakat patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshaları gibi maddi olmayan ürünler için leasing yapılamamaktadır.

Esas itibarı ile bir malın leasing konusu olabilmesi için:

Çalışması için zorunlu olanlar dışında aksam ve aksesuar bulunmamalıdır.

Amortisman ayrılabilmelidir.

Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olmaması gerekmektedir.



Nasıl bir avantaj sağlıyor?



Orta ve uzun vadeli esnek kira ödeme planları sunar.

Projelere % 100 finansman sağlar, firmaların nakit birikimleri korunmuş olur.

Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödeme garantisi sunar.

Satınalma süreci bankamızca yapılacağından; operasyonel kolaylık sağlar.

Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır.

Aylık ödemelerin kar payı kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.

Risklere karşı güvence mi?

Gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına(GTİP) göre bir çok makine ve ekipmanda leasing yapılması halinde %1 KDV uygulanmaktadır.

Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.

Kiralanan malda oluşabilecek risklere karşı güvence sağlanması adına sigorta yapılması gerekmektedir.Leasing, diğer ürünlerden pozitif anlamda ayrıştığından dolayı vade ve fiyat anlamında müşterilerimize avantaj sunmaktadır.Kiralanan malın niteliği ve sözleşme şartlarına göre nakliyat, montaj, leasing all risk, işyeri, konut sigortası, DASK, GES ve karayolları zorunlu sorumluluk (trafik sigortası) poliçeleri yapılabilir.