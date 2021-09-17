Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 'Ekonomik toparlanma 6 önce beklediğimden daha hızlı. Ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız. Mali desteğe halen ihtiyaç var. Finansman koşulları uygun kalmalı' dedi.