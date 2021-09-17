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Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi
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TIMETURK / EKONOMİ / Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi

Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 'Ekonomik toparlanma 6 önce beklediğimden daha hızlı. Ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız. Mali desteğe halen ihtiyaç var. Finansman koşulları uygun kalmalı' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-17 01:00:33
Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi

ECB'nin uzun vadede tercih ettiği faiz seviyesiyle ilgili soruyu yanıtsız bırakan Lagarde'ın açıklamalarının ardından euro/dolar paritesi 1.1750 seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. HEC Talks etkinliğinde konuşan Lagarde, ekonomik toparlanmanın bariz olduğunu söylerken "6 ay önce beklediğimden daha hızlı." ifadelerini kullandı.

Aşılama hızının toparlanmaya olan etkisine dikkat çeken Lagarde, sorunların halen tamamen bertaraf edilmediğini ve uçurumun kenarından dönüldüğünü söyledi. Lagarde, "Ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız. Mali desteğe halen ihtiyaç var. Finansman koşulları uygun kalmalı. Para ve maliye politikalarının birlikte yürümesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

ECB'nin uzun vadede tercih ettiği faiz seviyesiyle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Lagarde'ın açıklamaları sonrası euro/dolar paritesinde yüzde 0.5 civarında düşüş gözlemlendi ve parite 1.1750 seviyesine geriledi.

Kripto paralara da değinen Lagarde, "Son derece spekülatif varlıklar, para değil." yorumunda bulundu.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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