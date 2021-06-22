KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? KYK yapılandırma başvurusu nereden yapılır? 2021 Borç yapılandırma kanunu ile milyonlarca kişi borçlarının ağır yükünden kurtulabilecek. Borç yapılandırma ile borçların bir kısmı silinirken vatandaşlara kolay ödeyebilmeleri için taksitlendirme yapılacak. KYK borcu olanlar da yapılandırma fırsatı için başvurulara başladı. Peki KYK borcu olanlar yapılandırma için nereye başvuracak? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? KYK yapılandırma başvurusu nereden yapılır? 2021 Borç yapılandırma kanunu ile milyonlarca kişi borçlarının ağır yükünden kurtulabilecek. Borç yapılandırma ile borçların bir kısmı silinirken vatandaşlara kolay ödeyebilmeleri için taksitlendirme yapılacak. KYK borcu olanlar da yapılandırma fırsatı için başvurulara başladı. Peki KYK borcu olanlar yapılandırma için nereye başvuracak? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

2021 borç yapılandırma ile devlete borcu olan milyonlarca kişi borçlarını yapılandırarak kolayca ödeme imkanı bulabilecek. Borç yapılandırma ile birçok borç yapılandırma kapsamına alınacak. 2021 borç yapılandırma başvurularını kaçırmak istemeyenler ellerini çabuk tutmalı.

KYK öğrenim kredisi borcu olanlar da yapılandırma kapsamında borçlarının ağır yükünden kurtulabilir. Bunun için öncelikle borç sorgulaması yapılmalı. Borç sorgulaması aşağıdaki bağlantıdan yapılabilir.

KYK borcunuzu öğrendikten sonra KYK borç yapılandırma işlemine başlayabilirsiniz. Peki KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK 2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK kredi borcu olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. KYK kredi yapılandırması yapma işlemi oldukça basittir. İşte KYK borç yapılandırma için izlenecek adımlar;

1- Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

2- Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

3- Bunların hiç birini yapmadan da KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için klasik yolu seçebilirsiniz. Vergi dairelerine giderek KYK borç yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları borç yapılandırma kapsamında yer alıyor.

KYK BORÇ YAPILANDIRMADA TAKSİT VAR MI?

KYK borcunu yapılandıranlar istedikleri takdirde borçlarını taksitli bir şekilde ödeyebilirler. Vatandaşlar borçlarını 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye" href="https://www.timeturk.com/haberleri/turkiye">Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.