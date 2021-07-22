KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi yapılandırma başvurusu nereden yapılır?

Birçok öğrenci tarafından sorulan soruların başında gelen KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? sorusu internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmekte. Öğrenimleri sırasında burs almaya hak kazanamayan milyonlarca öğrenci yine devlet tarafından verilen öğrenim kredisi alarak eğitim hayatlarına devam etmektedir. Son dönemlerde gündemde olan KYK öğrenim kredisi yapılandırma kanunu ile birçok öğrencinin rahat nefes alması beklenmektedir. Peki KYK öğrenim kredisi yapılandırması nedir, öğrenciler için ne gibi fırsatlar sunmaktadır? KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi yapılandırması nereden yapılır?

Milyonlarca öğrenci KYK öğrenim kredilerinde yapılacak değişikliği beklemekte. Bu değişiklik sayesinde borçlarının bir kısmı silinecek öğrenciler, kalan diğer borçlarını da yapılandırabilecek. Bu sebeple birçok öğrenci KYK öğrenim kredisi yapılandırmasını merak etmekte. İşte tüm detayları ile KYK öğrenim kredisi yapılandırması ile ilgili gelişmeler…

KYK öğrenim kredisi yapılandırması nedir?

2021 yılında alınan karara göre öğrenim döneminde kredi almış milyonlarca öğrenci var olan borçlarını yapılandırarak, kolay bir ödeme yöntemiyle bu borçlarından kurtulabileceklerdir.

KYK öğrenim kredisi borç yapılandırması yapabilmek için öncelikle ne kadar bir borcun olduğuna bakılmalıdır.

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Öğrenim kredilerinin yapılandırılmasına yönelik yapılan düzenlemede, borcu olan öğrencilerin 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine kadar var olan borçları yapılandırılabilecektir. Düzenleme kapsamında yapılandırılacak ödemeler şöyledir;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen vergiler

Bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları Gecikme faizleri

Gecikme zamları

Bu tarihten önce verilen idari para cezaları

KYK öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen öğrenciler için çeşitli taksit imkanları sunulacaktır. Bu taksit imkanları kapsamında öğrenciler borçlarını 6-9-12-18 aylık taksitler şeklinde ödeyebileceklerdir. KYK öğrenim kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları mümkündür. Yapılandırma kapsamında belirlenecek taksit aralığı vasıtasıyla öğrenciler borçlarını rahat bir şekilde ödeyebileceklerdir. İlk ödemenin ise Eylül ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

KYK öğrenim kredisi borç yapılandırması nasıl yapılmaktadır?

KYK öğrenim kredi borçlarını yapılandırmak isteyen öğrencilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait resmi web sayfasından veyahut e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırması yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra direk olarak Vergi dairelerine gidilerek de bu işlem kolaylıkla yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait resmi web sayfasına giren vatandaşlar, burada yer alan e-Devlet seçeneği ile T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra adımlar takip edilerek kolaylıkla yapılandırma işlemi yapılabilir.

Hangi borçlar yapılandırma altında değerlendirilebilecek?

Yapılandırma kapsamında toplam borç, en fazla 5 yıla kadar yapılandırılabilecek.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.