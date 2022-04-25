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TIMETURK / EKONOMİ / KYK ne zaman yatacak 2022?

KYK ne zaman yatacak 2022?

KYK Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına yapılan ve normal öğrenim süresi boyunca verilen borç paradır. KYK bursunun verileceği tarih öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayram öncesinde mayıs ayı burslarının yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, KYK Ramazan Bayramında mı yatacak?

3 Saat Önce
2022-04-25 14:08:50
KYK ne zaman yatacak 2022?

Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK bursları hakkında bir açıklama yaptı. Açıklama sonrasında KYK burslarının yatırılacağı tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen haberin detayları…

KYK bursu ne zaman yatacak 2022?

KYK bursu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız.

KYK bursu ne kadar oldu 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

– “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.”

– “Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4,250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir.” .

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