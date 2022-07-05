KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak? 2022 Temmuz burs ve krediler erken yatırılacak mı? KYK burs ve kredi bayramdan önce yatırılacak mı?

KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak? Öğrencilerin beklediği KYK kredi ve KYK bursları internet üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren burs ve kredilerin yatırılma tarihi açıklanmadı. Peki 2022 Temmuz burs ve krediler erken yatırılacak mı? KYK burs ve kredi bayramdan önce yatırılacak mı? İşte detaylar...

Öğrencilerin beklediği KYK kredi ve KYK bursları internet üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren burs ve kredilerin yatırılma tarihi açıklanmadı. Peki 2022 Temmuz burs ve krediler erken yatırılacak mı? KYK burs ve kredi bayramdan önce yatırılacak mı? İşte detaylar...

KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak?

KYK burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılıyor.

Bayram öncesinde burs ve kredilerinin yatırılmasını bekleyen öğrenciler için henüz bir açıklama gelmedi. Öğrencilerin kredi ve bursları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yatırılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar yapılıyor?

KYK kredi ve KYK burs ödemeleri; Lisans öğrencileri, yüksek lisans ööğrencileri ve doktora öğrencileri olmak üzere farklı fiyatlandırma alıyor. Öğrenciler;

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL olacak şekilde her yıl 12 ay boyunca ödeme alıyorlar. .