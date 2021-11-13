KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini yapmıştı. İşlemlerini tamamlayan adaylar KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2021-2022 KYK burs sonuçlarına dair son gelişmeler…

5 Kasım tarihinde başlayan 10 Kasım Çarşamba günü de sona eren KYK burs ve kredi başvuru işlemleri tamamlandı. Burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra KYK burs sonuçları için araştırmalar yapmaya başladı. Peki; KYK burs sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.