KVKK hakkınızı biliyor musunuz?

Günümüzde kişisel verilerin korunması büyük önem taşıyor. Kişisel verilere yönelik karşıt uygulama ve ihlallere yönelik haklar tanınırken cezalar da öngörülmektedir

Dijitalleşen çağımızda kişisel veriler önemli bir hale gelirken bu verilerin korunması konusunda da teknik çalışmalara hız kazandırılmıştır.

Son dönemde karşımıza çıkan KVKK tanımı, yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da bu eksende devreye giriyor.

Peki bizler bu tanımın kapsamına, içeriğine dair ne tür bilgiye sahibiz?

İşte KVKK'ya dair kısa bir bakış:

Verilerin net sınırlarla çizilmiş işleyiş içine alınmasını ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayan kanuna Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı verilmektedir.2016 yılında kabul edilen ve aynı yıl yürürlüğe giren kanun, kişilerin veya kurumların başkalarına ait kişisel bilgileri izin almadan kaydetmesini, paylaşmasını ya da kullanmasın önlemeyi hedeflemektedir. KVKK maddelerini çiğneyenlere para cezasından hapis cezasına kadar çeşitli cezalar öngörülür.

Peki ilgili kişi kimdir?

Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir. Kanunda yer alan kişisel verinin tanımı gereği, tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de Kanun kapsamında koruma altındadır. Ancak burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır. Çünkü Kanun, tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde düzenlememektedir.

Kişinin hakları neler?

İlgili Kişinin Hakları şu şekilde tanımlanıyor:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Hangi cezalar veriliyor?

KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilecek olan idari para cezaları şu şekildedir:

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için 5.000 ile 100.000 TL arası para cezası

Veri güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenler için 15.000 ile 1.000.000 TL arası para cezası

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler için 25.000 TL ile 1.000.000 TL arası para cezası

Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve bildirim yükümlülüklerine aykırı davrananlar için 20.000 ile 1.000.000 TL arası para cezası

Yükümlülükler sağlanmazsa ne olur?

Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde kaydedenler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde elde edenler ve yayanlar için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası

Kanunların belirlediği süreler dışında kişisel verileri tutmaya devam edenler ve silmeyenler için 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.