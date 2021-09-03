KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası uygulandı.

Dün de Facebook tarafından 2014'te satın alınan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a AB vatandaşlarına, verilerini ne yaptığına dair yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle İrlandalı Veri Koruma Komisyonu tarafından 267 milyon dolar ceza kesilmişti.

Düzenleyici kurumdan yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının Avrupalıların kişisel bilgilerini nasıl toplayıp sakladığına ve Facebook ile veri paylaşımına dair yeterli bilgi vermediği belirtilmişti.

Kurum WhatsApp'ın gizlilik politikası ve kullanıcılarla olan iletişimini gözden geçirerek Avrupa'nın gizlilik yasalarıyla uyumlu hale getirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.