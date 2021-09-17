Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül'den itibaren brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 lira oldu.