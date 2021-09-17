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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

TIMETURK / EKONOMİ / Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül'den itibaren brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 lira oldu.

2 Saat Önce
2021-09-17 13:57:58
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.

Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.

1 Şubat 2021'de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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