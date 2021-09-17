Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül'den itibaren brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 lira oldu.
2021-09-17 13:57:58
Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.
Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.
1 Şubat 2021'de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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