Kuyumculara ustalık belgesi kolaylığı

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, yetki belgesi sürecini hızlandırmak ve meslektaşlarına ustalık belgesinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak için Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, meslek odası olarak yetki belgesi sürecini hızlandırmak ve meslektaşlarına ustalık belgesinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ile iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

Atayık, kuyumculuk sektöründe kalfalık-ustalık denklik başvurularının kolaylaştırılması ve bu çerçevede yapılan iş birliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının hazırladığı ve 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince, vitrin kuyumcularının 31 Aralık 2021'e kadar yetki belgesi alması gerektiğini hatırlattı.

Kuyumcu mağazalarından yetki için istenen evraklardan birinin de ustalık belgesi olduğunu belirten Atayık, yönetmelik uyarınca özellikle son aylarda vitrin kuyumculuğu dalında mesleki eğitim merkezlerine ustalık-denklik başvurusu yapan kuyumcu esnaf sayısında çok ciddi artış olduğunu kaydetti.

Atayık, "Esnafımız, bugüne kadar işleri nedeniyle ve Mesleki Eğitim Kurumu'nun Kapalıçarşı bölgesine olan uzaklığı nedeniyle kalfalık-ustalık denklik başvurularını yeterince yapamıyor, bu ihtiyacını sürekli öteliyor, ne yazık ki bu nedenle belge de alamıyordu. Meslek odası olarak yetki belgesi sürecini hızlandırmak ve meslektaşlarımıza ustalık belgesinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla Muhsin Ertuğrul MEM ile iş birliği protokolü imzaladık." dedi.

Protokol uyarınca artık meslektaşlarının, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik başvurularının tümünü İKO'ya yapabileceğini bildiren Atayık, "Bu hizmetimizle belgelendirme konusunda başvuru aşamalarını hızlandırdık, başka bir ilçeye gitmelerine gerek kalmadan, İKO'ya başvurularını yapmak suretiyle mesafeyi de bir anlamda kısaltmış olduk. Bu hizmeti bir anlamda meslektaşlarımızın ayağına götürerek bu işe ayıracakları kıymetli zamanlarını ticaretlerine odaklanarak verimli olmalarını sağlamayı amaçladık." şeklinde konuştu.

"Eğitim-sanayi iş birliğini somut olarak hayata geçirdik"

Mustafa Atayık, söz konusu iş birliğiyle Muhsin Ertuğrul MEM'in yanı sıra İKO'nun SMS, yayın, sosyal mecra alanlarını etkin bir şekilde kullanarak daha çok esnafın bu hizmetten yararlanmasını sağlayacaklarını, kuyumcuların hem kalfalık, ustalık, usta öğreticilik başvurularını İKO'ya yapacağını hem de kalfalık, ustalık beceri sınavları, e- sınava hazırlık kursları ve usta öğreticilik yüz yüze eğitimlerinin İKO Mücevher Akademisi'ndeki atölye ve dersliklerde gerçekleştirileceğini aktardı.

Bu çalışmayla sektörde ustalık belgesi olmayan meslektaşlarının kalmamasını hedeflediklerini aktaran Atayık, "Biz, bu iş birliğini mesleki eğitimde bir milat olarak görüyoruz ve Muhsin Ertuğrul MEM ile yaptığımız bu ortak çalışmanın diğer meslek grupları için de örnek oluşturmasını bekliyoruz. Ayrıca, bu iş birliğiyle ülkemizde yıllardır istenen ve özlenen eğitim-sanayi iş birliğini somut olarak hayata geçirdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Atayık, kalfalık başvurusu için yaşın en az 23 olması gerektiğini ve çalıştığı iş yerinde 1 günlük sigorta süresinin yeterli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız, kuyumculuk alanı ile ilgili geçmişe dönük 5 yıl sigortalı çalışmışlığını ya da Bağ-Kur'lu olduğunu belgelendirdiği takdirde ise ustalık belgelerini almak için denkliğe müracaat hakkı oluyor. Yasa gereği, kalfalık belgesi olmadan ustalık belgesine başvuru yapılamıyor. Yıl içerisinde şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında beceri sınavları yapılıyor. Sınavlardan önceki dönemde ise denklik müracaatları alınıyor. Mesela, ağustos-eylül ayında denkliğe müracaat edenler, ekim ayındaki kalfalık ve ustalık sınavına katılabiliyor. Kalfalık ve ustalıkta ayrıca e-sınav yapılıyor. Detaylar için İKO ile iletişime geçilebilir."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.