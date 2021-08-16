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TIMETURK / EKONOMİ / Kuveyt Türk yangınlardan etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek

Kuveyt Türk yangınlardan etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek

Kuveyt Türk, başta Antalya Manavgat olmak ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören müşterilerinin yanında olmak için harekete geçti.

3 Saat Önce
2021-08-16 10:15:45
Kuveyt Türk yangınlardan etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek

Kuveyt Türk, başta Antalya Manavgat olmak ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören müşterilerinin yanında olmak için harekete geçti.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, yangın felaketinden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve yaralarını sarmaya katkıda bulunmak amacıyla destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde müşterilerinin kredi kartı ekstrelerini ve mevcut finansman taksitlerini, ilave kâr payı ve herhangi bir masraf almaksızın 3 ay erteleyecek.

Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde müşterilerinin yanında olmayı önemseyen Kuveyt Türk, en son Rize, Artvin ve Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay ötelemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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