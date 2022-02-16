Kuveyt Türk ve Masfen Enerji, güneş enerjisi projelerinde iş birliği yapacak

Kuveyt Türk ile Masfen Enerji arasında, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasını sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk ile Masfen Enerji arasında, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasını sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artırarak sürdüren Kuveyt Türk, enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, son olarak Türkiye'de ve yurt dışında toplam 102,4 megavat büyüklüğünde GES proje yatırımı bulunan Masfen Enerji ile lisanssız güneş enerjisi santrali alanında iş birliğine gitti.

İş birliği protokolünü, Antalya'da düzenlenen törenle, Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk ve Masfen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songur imzaladı.

GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokol ile hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkenin enerji üretimine katkı sunulacak.

GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, Masfen Enerji tarafından Kuveyt Türk'e yönlendirilecek. Kuveyt Türk, enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulacak GES'ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara uygun koşullarda finansman desteği sunacak.

'Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğimizi artırıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk hem gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak hem de çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasına büyük önem atfettiklerini, bu nedenle çevre dostu ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden yararlanmak isteyen firmalara uygun finansman çözümleriyle katkı sunduklarını kaydetti.

Öztürk, 'Türkiye'nin bu konudaki öncü şirketlerinden Masfen Enerji ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin önemli bir talebe yanıt vereceğine, yenilenebilir enerji alanında hem Antalya'ya hem de ülkemize katkı sunacağına inanıyoruz. Bununla birlikte GES projelerinin enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için çok büyük bir fırsat barındırdığını görüyoruz. Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaşması, bir yandan sanayicilerimizin ve iş dünyamızın enerji maliyetlerinin düşürülmesine, diğer yandan da ülkemiz cari açığının azaltılmasına katkıda bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

Masfen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songur da GES projeleriyle daha verimli, temiz ve çevreci enerji üretimi sağlarken, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunmaya devam ettiklerini vurguladı. .